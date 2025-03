Jordy Clasie haalt keihard uit na Ajax - AZ: 'Bizar, werkelijk waar schandalig'

haalt na afloop van het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en AZ stevig uit naar scheidsrechter Dennis Higler. De 33-jarige aanvoerder van de Alkmaarders noemt het optreden van de leidsman 'echt bizar' en stelt dat AZ de drie punten mee had genomen als Alexandre Penetra niet zijn tweede gele kaart zou hebben gekregen, een fout die Higler op het veld zelfs zou hebben toegegeven.

Een kwartier voor tijd kwam AZ in overtal te staan toen Higler, na het bekijken van de videobeelden, een rode kaart trok voor Ajax-verdediger Anton Gaaei. Amper een minuut later was het echter alweer tien tegen tien, toen Penetra zijn tweede gele prent kreeg na een duel met Brian Brobbey. ESPN-analist Kees Kwakman zegt in de nabeschouwing al dat hij al liplezend meent te hebben gezien dat Higler iets als 'ik kan het niet meer terugdraaien' zou hebben gezegd tegen de woedende AZ-spelers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant

Clasie komt even later voor de camera's van de betaalzender en bevestigt de zienswijze van Kwakman. "Ongelooflijk. Echt bizar, serieus", zegt de 33-jarige middenvelder. "Ik denk dat hij (Higler, red.) er de hele wedstrijd niet lekker in zat. Dat hij het misschien zwaar vond, denk ik." Clasie laakt vooral het gebrek aan communicatie bij de leidsman: "Als je op een normale manier iets tegen hem zei, dan mocht dat niet. Misschien stond hij onder hoogspanning?"

Higler gaf cruciale fout op het veld toe: 'Maar daar koop je niks voor'

Op dat moment ziet Clasie op de monitor de actie waarvoor Penetra zijn tweede prent ontving terug. "Het is echt bizar. Hierna zei hij: I made a big mistake. Daar koop je niks voor. Dit is gewoon werkelijk waar schandalig, serieus. Dat voor dit soort dingen een tweede gele kaart wordt gegeven, hij kan er ook gewoon mee wachten. Maar dat doet hij niet. Hij geeft daarna ook zijn fout toe, maar daar koop je niks voor." Clasie wordt vervolgens gevraagd of Higler met zijn optreden het verloop en het resultaat van de wedstrijd heeft bepaald en antwoordt: "Vind jij van niet? Ik denk het wel. Ik denk: als het gelijk staat en zij krijgen in minuut 72 een rode kaart... Dan hebben we nog dik twintig minuten met een man meer. Dat is voor ons het moment om extra gas te geven, om de overwinning binnen te halen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp wijst beste speler van de Eredivisie aan: 'Dat hebben ze bij Feyenoord en Ajax niet'

De beste speler van de Eredivisie speelt volgens Jan Boskamp bij AZ.