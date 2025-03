'Goes brengt zichzelf in de problemen en kan Ajax-transfer vergeten, Feyenoord en PSV vragen zich één ding af'

Henk Spaan is ook twee dagen na de ontmoeting tussen Ajax en AZ (2-2) nog altijd niet te spreken over het optreden van . De verdediger kreeg van Kevin Hofland complimenten voor zijn spel, maar heeft de afgelopen dagen ook flink wat kritiek te verwerken gekregen vanwege zijn gedrag na de tweede gele en daarmee rode kaart voor teamgenoot Alexandre Penetra. Spaan verwacht dat clubs als Feyenoord en PSV wel twee keer zullen nadenken voordat ze bij AZ aankloppen voor Goes.

Het treffen tussen Ajax en AZ zorgde voor voldoende gespreksstof, maar in de nasleep van de verhitte ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA gaat het toch veelal over Goes. De verdediger maakt dit seizoen indruk bij AZ en legde zowel in de Eredivisie als in de Europa League sterke prestaties op de mat, maar ligt ook regelmatig onder vuur. Dat was zowel tijdens als na het duel met Ajax niet anders. Goes had in de eerste helft meerdere overtredingen nodig om Brian Brobbey af te stoppen, maar kreeg van scheidsrechter Dennis Higler geen gele kaart. De bekritiseerde arbiter slingerde Penetra wel tweemaal op de bon. Beide keren na een vermeende overtreding op Brobbey, waarbij Higler het met zijn tweede gele en daarmee rode kaart voor Penetra bij het onjuiste eind had.

Het besluit van Higler om de Portugees van het veld te sturen leidde tot ongeloof bij AZ. Trainer Maarten Martens leek zijn spelers naar de zijkant te manen, waarna Goes zelfs het gebaar maakte om naar binnen te gaan. Spaan uitte zondagavond al kritiek op AZ en Goes. “Ik hoorde Clasie beweren dat Higler de druk van de wedstrijd niet aankon, maar kon Goes dat wel dan? Dat hij er voor de rust zonder geel van afkwam, was naastenliefde van de scheidsrechter. In het weekend dat AZ in het nieuws kwam door het verplicht slachten van kippen tijdens de jeugdopleiding, gedroegen spelers en hoofdcoach zich als Rocky in het abattoir. Doet de scheids iets fout? Dan gaan we met zijn allen het veld af. Ook hier speelde Goes een hysterische hoofdrol, geholpen door zijn trainer. Bij AZ is de clubcultuur anti-Ajax. Dan word je vanzelf Calimero”, zo schreef Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

‘Vraagtekens bij Feyenoord en PSV’

Twee dagen na de ontmoeting tussen Ajax en AZ is Spaan nog niet klaar met zijn kritiek op Goes. Volgens Spaan heeft de verdediger ‘een zeker karakterprobleem’. “Zijn optreden aan de zijlijn vond ik dom en ik denk zijn zaakwaarnemer ook. Stel dat Ajax een flakkerende belangstelling voor hem zou hebben. Dat kaarsje heeft hij zondag zelf uitgeblazen. Geheel in AZ-stijl zou Goes roepen: ‘Wie zegt dat ik naar Ajax wil?’ Best wetend dat elke voetballer naar Ajax wil, ook al spelen ze nu voor AZ”, zo stelt Spaan, die verwacht dat Feyenoord en PSV eveneens hun bedenkingen zullen hebben bij de mandekker uit Amsterdam. “Clubs als Feyenoord en PSV hebben de scenes aan de zijlijn ook met belangstelling gevolgd. Ze zullen zich afvragen: hoe goed is Goes bestand tegen de druk van het topvoetbal?”, aldus de columnist.

Ook complimenten voor Goes

Er klonk na Ajax - AZ overigens niet alleen maar kritiek op Goes. Zoals hierboven al aangegeven was Hofland, voormalig prof van onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal, lovend over het spel van de mandekker. “Goes speelde een heel interessante wedstrijd tegen Brobbey. Wat hij heeft, dat zie je in Nederland eigenlijk alleen bij Dávid Hancko en Gernot Trauner (van Feyenoord, red.). Hij is slim in het tactisch opstellen en in het uitvechten van de duels. Je kan tegen Brobbey niet alléén maar de duels opzoeken en dat deed hij heel volwassen”, zo zei Hofland in gesprek met De Telegraaf over Goes. “Soms liet hij hem even aan de bal komen: laat hem maar kaatsen. Maar ook het eromheen bewegen, zodat Brobbey even niet weet waar hij zit en er dan net vóór komen: dat heb je of dat heb je niet.”

