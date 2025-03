Driessen ziet helemaal geen voordeel voor Ajax: 'Calimerogedrag van alles en iedereen'

Valentijn Driessen vindt helemaal niet dat Ajax steevast bevoordeeld wordt door de arbitrage in de Eredivisie. Hoewel de Amsterdammers afgelopen zondag nog konden profiteren van een scheidsrechterlijke dwaling van Dennis Higler in de topper tegen AZ (2-2), spreekt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off van 'calimerogedrag' van personen die een patroon menen te ontwaren.

Ajax kwam zondag een kwartier voor tijd, bij een 1-1 tussenstand, met tien man te staan toen Anton Gaaei er met direct rood vanaf moest. Binnen een minuut was AZ het numerieke voordeel echter alweer kwijt, omdat Higler in een duel tussen Alexandre Penetra en Brian Brobbey óók een overtreding waarnam en de Portugese verdediger van de Alkmaarders daarop zijn tweede gele prent van de middag voorhield. Higler gaf op het veld al toe dat hij daarmee fout had gezeten, maar ook dat hij het wegzenden van Penetra vanwege de reglementen niet meer kon terugdraaien. AZ kwam vervolgens via Ibrahim Sadiq opnieuw op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar Oliver Edvardsen zorgde er even later voor dat beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

Dat Ajax structureel voordeel krijgt van de arbitrage, wil er bij Driessen echter niet in. "Het is natuurlijk absoluut niet zo dat er scheidsrechters het veld op stappen om Ajax te bevoordelen. De wedstrijd was voor Higler gewoon veel te groot", meent de journalist. "Hij fluit hem zonder zelfvertrouwen en dacht ineens: Ik sta hier bij Ajax, er wordt een 125-jarig jubileum gevierd en dadelijk verknal ik de boel hier."

Het optreden van Higler in Amsterdam is wat Driessen betreft het zoveelste voorbeeld van een falende arbitrage. "Het is op dit moment heel ernstig. Ze beslissen vaak wedstrijden met hun scheidsrechterlijke dwalingen en VAR-beslissingen die niet juist zijn", stelt de journalist vast. "Dat is kwalijk, maar het is niet zo dat Ajax alles in het voordeel krijgt. Dat slaat nergens op en is echt calimerogedrag van alles en iedereen", aldus Driessen.

