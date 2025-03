Bas Nijhuis weet hoe Dennis Higler tijdens Ajax - AZ geholpen had kunnen worden

Bas Nijhuis heeft maandagavond onthuld hoe Dennis Higler tijdens Ajax - AZ (2-2) geholpen had kunnen worden bij het beoordelen van de tackle van Alexandre Penetra.

Wanneer Ajax net een rode kaart heeft gekregen via Anton Gaaei met een 1-1 stand, komt Alexandre Penetra wat wild in, zo lijkt het. De sliding van de verdediger is echter op de bal en niet (direct) op Brian Brobbey. Nijhuis legt het moment bij Vandaag Inside nog even onder de loep. "Hij (Higler, red.) is ervan overtuigd dat het een tackle is en denkt: ik ga die gele kaart geven. Dan geeft hij die kaart en krijgt hij al snel te horen, want de VAR checkt natuurlijk alles, dat het geen gele kaart is." De VAR had hier niet kunnen ingrijpen, aangezien het geen directe rode kaart betreft. "Je hoort dan later dat hij de bal raakt, maar dan kun je niks meer."

Volgens Nijhuis is het geen goed idee om de VAR te laten ingrijpen bij een incorrecte tweede gele kaart. "Dan is het einde zoek. Wat ga je dan doen? Elke inworp die verkeerd is, elke hoekschop die verkeerd is, een verkeerde vrije trap. Moet je dan alles terug gaan halen?" Johan Derksen vindt het gek dat een fout niet kan worden teruggedraaid en stelt dat dat in de regels zou moeten worden opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

De arbiter onthult vervolgens hoe Higler zondag uit de brand had kunnen worden geholpen. "Wat je ook nog kunt doen... Stel je komt als arbiter met die beslissing en de vierde man zegt dat je er echt naast zit, dan kun je die kaart op dat moment nog intrekken. Maar als daarna het spel is hervat, dan kun je niet meer terug. In dit geval was het het mooist geweest als hij (de vierde man, red.) hem had kunnen helpen." De vierde man bij dit duel was Ingmar Oostrom. "Die zat niet op te letten", besluit Wilfred Genee nog.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder onthult triest nieuws na Van der Gijp-sneer: 'Daarom was ik anders'

Jack van Gelder onthult waarom hij 'anders dan normaal' was toen hij in De Oranjezondag zijn veelbesproken sneer uitdeelde richting René van der Gijp.