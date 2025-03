Jack van Gelder onthult triest nieuws na Van der Gijp-sneer: 'Daarom was ik anders'

Jack van Gelder onthult tegenover Mediacourant waarom hij afgelopen zondag 'anders dan normaal' was toen hij in De Oranjezondag zijn veelbesproken sneer uitdeelde richting René van der Gijp. De 74-jarige journalist heeft recent afscheid moeten nemen van zijn moeder, Erni Gobes.

Van Gelder schoof zondagavond aan in de talkshow van Hélène Hendriks en trok fel van leer over een fragment uit Vandaag Inside, waarin Vander Gijp de zorgen om een mogelijke Derde Wereldoorlog weglacht. "Ik haal mijn schouders op", sprak Van Gelder onder meer. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit." Hendriks greep nog wel in, maar Van Gelder legde uit: "Ik heb weleens van hem gelezen dat hij aan de antidepressiva zit, dan ben je dus opgewekter dan iemand die dat niet is."

Johan Derksen sprak maandag in VI het vermoeden uit dat er meer achter de sneer van Van Gelder zat: "Ik had de indruk dat Jack de zon gemist had. Ik schrok ervan: hij kwam in beeld en had een heel verbitterd hoofd. Misschien had hij net ruzie gehad. Toen het ging over René dacht ik: zou René hem beledigd hebben van de week? Zoiets zeg je als je ruzie met iemand hebt", aldus De Snor.

Moeder Jack van Gelder op 99-jarige leeftijd overleden

Daarmee had Derksen het deels bij het rechte eind, zo laat Van Gelder weten. "Ik heb geen ruzie gehad, maar ik heb verleden week afscheid moeten nemen van mijn moeder die recent is overleden. Johan had dus goed gezien dat ik anders dan normaal was maar hij wist dus niet waarom", legt de journalist uit. Zijn moeder bereikte de gezegende leeftijd van 99 jaar. De uithaal van haar zoon richting Van der Gijp had dus niets te maken met een plagerige opmerking aan Van Gelders adres in de VI-uitzending van vrijdag. Sterker nog, hij had de bewuste uitzending helemaal niet gezien: "Tijdens een diner in een sterrenrestaurant in De Lutte kan ik niet naar VI kijken, maar dat terzijde", aldus Van Gelder.

