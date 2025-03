Higler gaat door het stof: deze vijf woorden zegt hij tegen spelers Ajax en AZ

Dennis Higler heeft toegegeven dat hij Alexandre Penetra geen rode kaart had mogen geven in de wedstrijd tussen Ajax en AZ (2-2). De verdediger van AZ kreeg zijn tweede gele kaart na een vermeende overtreding op Brian Brobbey, maar hij speelde de bal. Volgens Jordy Clasie zei Higler dat hij een grote fout heeft gemaakt.

“Het is echt bizar”, zegt Clasie bij het terugzien van de beelden in een interview met ESPN. “Hierna zei hij: I made a big mistake. Daar koop je niks voor. Dit is gewoon werkelijk waar schandalig, serieus. Dat voor dit soort dingen een tweede gele kaart wordt gegeven, hij kan er ook gewoon mee wachten. Maar dat doet hij niet. Hij geeft daarna ook zijn fout toe, maar daar koop je niks voor.”

Artikel gaat verder onder video

Penetra kreeg zijn tweede gele kaart vlak nadat ook Anton Gaaei van Ajax was weggestuurd. Zo werd AZ in de slotfase een numeriek voordeel ontnomen. “Een cruciaal moment”, ziet ook NOS-analist Leonne Stentler bij Studio Sport. “En het is heel erg duidelijk dat het geen tweede kaart moest zijn. Er wordt heel duidelijk de bal gespeeld. Het is een wedstrijd waarin Higler sowieso totaal geen controle leek te hebben. Het ontvlamde continu.”

LEES OOK: Jordy Clasie haalt keihard uit na Ajax - AZ: 'Bizar, werkelijk waar schandalig'

Volgens Stentler bewijzen de camerabeelden alles. “Als Brobbey als enige de bal zou raken, zou de bal onze kant op komen. Dat is niet het geval. Penetra speelt gewoon de bal. De VAR mag niet ingrijpen. Volgens Clasie heeft Higler toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt, maar dat hij het niet mocht terugdraaien.

© NOS. De bal ging niet 'richting de camera', maar naar de zijkant.

Wilde AZ van het veld stappen?

Het leek er even op dat de spelers van AZ overwogen om van het veld te stappen na de rode kaart. Wouter Goes riep de ploeg bij elkaar. “Ik wilde eigenlijk de ploeg bij elkaar brengen en kijken wat we gingen doen. Van het veld lopen? Dat wilde ik niet als eerste. Ik wilde ons bij elkaar halen en kijken wat we gingen doen”, herhaalt Goes in gesprek met de NOS. “Ik ben boos over de kaart, die niet terecht is, maar ook over de late tegengoal. Als je met 1-2 voor staat met nog vijf minuten te spelen, moet je de wedstrijd winnen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.