'Dennis Higler was blij dat hij Penetra rood kon geven, want...'

Mike Verweij stelt dat Dennis Higler blij was om de veelbesproken tweede gele kaart te geven in de wedstrijd tussen Ajax en AZ. De Telegraaf-journalist verdenkt Higler er in de podcast Kick-off van dat hij in paniek raakte toen Ajax eerder wél een rode kaart kreeg, nadat AZ daarvoor nog ‘gespaard’ werd.

Presentator Pim Sedee snijdt de wedstrijd Ajax - AZ (2-2) aan in de podcast: “Higler, hoe zou het met de beste man gaan? Die heeft een pak stront over zich heen gekregen.” “Over zichzelf afgeroepen”, corrigeert Valentijn Driessen. “Zeventien jaar loopt hij rond en dan dit laten gebeuren wat er gisteren gebeurde, kan natuurlijk niet", oordeelt Driessen over Higler, die de wedstrijd liet ontsporen.

Mike Verweij valt iets op bij de scheidsrechter: “Als je hem in de catacomben ziet, vlak voor de wedstrijd, dan kijkt hij als een konijn in de koplampen van een auto. Die man staat stijf van de zenuwen. Als je toch bij andere scheidsrechters de redelijke ontspanning ziet.” Ook Verweij oordeelt over de scheids: “Deze man heeft werkelijk alles fout gedaan wat er fout gedaan kon worden. Met de tweede gele kaart van Penetra denk ik wel als dieptepunt.”

Verweij gaat verder over de kaart van Penetra: “Hij (Higler, red.) was zo ontzettend blij dat hij hem kon geven. Wat er volgens mij gebeurde: Higler gaf veel te snel een gele kaart aan Taylor, daarna heeft hij een aantal overtredingen niet bestraft.” Volgens Verweij ‘sloeg de paniek toe’ toen Higler door de VAR naar de kant werd geroepen om Anton Gaaei een rode kaart te geven, terwijl hij AZ zou hebben gespaard. De Ajax-watcher van De Telegraaf stelt dat Higler het ‘heerlijk’ vond om AZ-verdediger Penetra de tweede kaart te kunnen geven, ‘want dan was het ten minste weer tien tegen tien’.

