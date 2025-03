Koeman ontwijkt gesprek van de dag: 'Ik wil geen antwoord geven op de Ajax-vraag'

Ronald Koeman heeft maandagmiddag geen zin om in te gaan op het gesprek van de dag bij Ajax. Tijdens de persconferentie krijgt de bondscoach van Willem Vissers een vraag over Eintracht Frankfurt - Ajax, maar daar heeft Koeman duidelijk geen trek in.

Vissers neemt tijdens de persconferentie het woord en begint over het Europese succes van de Nederlandse clubs, dat afgelopen week ineens ten einde was. "We hebben met zijn allen de coëfficientenpolonaise gelopen. Maar nu zijn we bij de laatste acht gekomen en zitten we er helemaal niet meer bij. Er zitten nog wel 24 clubs in de verschillende toernooien, maar geen Nederlandse meer. Hoe kijk je naar die ontwikkeling van dat Nederlandse clubvoetbal, en met name naar wat Ajax doet, door wat atypisch te spelen in dat toernooi."

Met 'atypisch' doelt Vissers hoogstwaarschijnlijk op de keuze van Francesco Farioli om met een B-ploeg aan te treden in Frankfurt, nadat de eerste wedstrijd met slechts 1-2 verloren was gegaan. Koeman heeft duidelijk geen zin in die discussie. "Ik wil antwoord geven op de eerste vraag, maar niet op die Ajax-vraag."

Koeman heeft genoten van de Nederlandse ploegen in Europa. "We hebben goede wedstrijden gezien van zowel Feyenoord als PSV in de Champions League. AZ heeft het wat mij betreft ook heel goed gedaan en komt net tekort tegen Tottenham. Dat kan gebeuren lijkt mij."