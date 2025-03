Theo Janssen windt zich op bij Ajax - AZ: 'Hij moet niet de grote jongen uithangen'

Theo Janssen windt zich in Studio Voetbal op over AZ-verdediger . De jonge stopper speelde een goede wedstrijd tegen Ajax (2-2), zo merkt het Vitesse-icoon op, maar op de houding en het gedrag van Goes heeft Janssen heel veel aan te merken.

Goes vocht zondag een aantal felle duels uit met Brian Brobbey en greep een opvallende rol bij het opstootje dat ontstond nadat scheidsrechter Dennis Higler een tweede gele kaart trok voor Alexandre Penetra. Goes leek zijn ploeggenoten te manen van het veld te stappen, maar ontkende dat later glashard voor de camera's van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez ziet Wouter Goes live op tv leugens verspreiden: 'Dit was jokken'

"Dat is natuurlijk belachelijk, potsierlijk", meent NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Zoveel is er ook weer niet aan de hand. Het is een verkeerde scheidsrechterlijke beslissing, maar dat gebeurt natuurlijk elke week. Om dan met je team het veld af te lopen, dat slaat toch nergens op." Ibrahim Afellay stipt aan dat de beslissing van Higler wel een enorme invloed op het resultaat heeft gehad en toont begrip voor de actie van Goes: "Voetbal is uiteindelijk emotie, dat kun je niet uit de sport halen. Dus het is ergens ook logisch dat je zo'n reactie krijgt."

LEES OOK: Boze Davy Klaassen heeft duidelijke boodschap voor Wouter Goes

Dan neemt Janssen het woord. "Weet je wat het een beetje met Goes is? Hij doet het hartstikke goed hè, goede verdediger, vandaag weer geweldige duels gespeeld. Maar hij heeft het gevoel dat hij de leider is, dat hij alles bepaalt bij AZ. Laat hem nou gewoon naast Jordy Clasie gaan meelopen, luisteren en leren. En niet de grote jongen uithangen, ga gewoon lekker verdedigen en doe dit goed. Als hij dit twintig jaar gelden had gedaan, dan had hij een paar ellebogen gehad, dat wil je niet weten."

Goes wekt irritatie met interview na Ajax - AZ: 'Slaat helemaal nergens op'

"Het is allemaal zo... ik hou er niet van", vervolgt Janssen. "Ik vind het echt irritant worden. Leuk die duels, maar alles eromheen, ook dat interview, dat slaat helemaal nergens op. Dat was echt een slecht interview. Dat hij dan gaat ontkennen, dan kan hij niet uit zijn woorden komen en gaat hij iets verzinnen. Ja, natuurlijk is dat een toneelstukje. En daar is hij niet heel goed in", besluit Janssen.