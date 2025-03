Boze Davy Klaassen heeft duidelijke boodschap voor Wouter Goes

maakt na afloop van Ajax - AZ duidelijk wat hij van de actie van AZ-verdediger vindt om voor te stellen van het veld te lopen. Klaassen werd tijdens de wedstrijd boos op Goes en vertelt na afloop voor de camera's van ESPN wat hij tegen hem zei.

Volgens Klaassen was er niet veel aan de hand bij het moment rondom de tweede gele kaart voor Penetra. “Zij werden boos en dan komt er een beetje consternatie. Toen liep het een beetje uit de hand.”

ESPN-journalist Cristian Willaert vraagt Klaassen waarom de spelers van Ajax zich bemoeiden met de discussie tussen AZ en de scheidsrechter: “Jij werd ook boos, zag ik op een gegeven moment.” Willaert doelt op een discussie met Goes.

Klaassen kreeg mee dat Goes voorstelde om het veld af te lopen na de beslissing van de scheidsrechter: “Toen dacht ik: je komt hier in de ArenA voetballen en dan ga jij niet bepalen dat je van het veld afgaat.’ Toen werd ik even boos, ja." De oud-speler van Internazionale, Werder Bremen en Everton geeft toe dat hij binnen het veld eerder boos wordt dan daarbuiten. “Als zulke dingen gebeuren, kan je dat als ploeg niet accepteren. Dat een Wouter Goes hier even gaat bepalen of ze van het veld gaan of niet. Dat gaat niet gebeuren.” Klaassen geeft aan deze boodschap ook tijdens de wedstrijd aan Goes verkondigd te hebben.

