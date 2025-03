Kenneth Perez ziet Wouter Goes live op tv leugens verspreiden: 'Dit was jokken'

Kenneth Perez weet het zeker: stond na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en AZ te liegen voor de camera's van ESPN. De verdediger van de Alkmaarders bezwoer dat hij na de tweede gele kaart voor ploeggenoot niet probeerde om zijn ploeggenoten te overtuigen met z'n allen van het veld te stappen, maar volgens Perez was dat wel degelijk het geval.

Nog geen minuut nadat Ajax met tien man was komen te staan door een rode kaart voor Anton Gaaei, moest ook Penetra van het veld. Arbiter Dennis Higler besloot direct geel te trekken toen Brian Brobbey naar het veld ging na een duel met de Portugese stopper, maar moest later op het veld toegeven dat hij daarmee fout had gezeten. Door zijn beslissing ontstond een opstootje op het veld waarbij Goes zijn ploeggenoten leek te manen van het veld te stappen.

Voor de camera's van ESPN ontkende Goes na afloop echter dat dát zijn intentie was. "Nee, ik wilde eigenlijk de spelers bij elkaar halen om dan te bepalen wat we gaan doen. Ik wilde gewoon de jongens bij elkaar krijgen om iedereen het hoofd scherp te houden, niet per se om van het veld te gaan." In Dit was het Weekend prikt Perez daar echter dwars doorheen: "Nee, dit was jokken."

Perez kraakt 'Calimero'-opmerking Goes: 'AZ wil graag een grote club zijn, dan wil je dit soort teksten niet horen'

"Natuurlijk maakte hij het gebaar 'we gaan van het veld af'", vervolgt Perez. "Maar Maarten Martens zei: 'dat doen we niet'. En dat hoort ook niet", aldus de analist. Goes liet zich daarnaast ontvallen dat 'hier niet tegenop te voetballen is', verwijzend naar de leiding van Higler. "Calimero", oordeelt Perez. "Kijk: ik heb aan allebei de kanten gezeten, bij een topclub en daaronder", spreekt de oud-speler van onder meer AZ en Ajax, maar ook MVV, PSV en FC Twente uit ervaring. "Onderhuids is het natuurlijk zo dat de topclubs altijd meer mee krijgen. Dat is gewoon zo, daar is niet altijd de vinger op te leggen maar de scheidsrechter vindt het lekker om de grotere clubs en de grotere namen het voordeel van de twijfel te geven. Alleen: AZ wil graag een grote club zijn, dan wil je dit soort teksten niet horen van je spelers", besluit Perez.

🤔 Wouter Goes en Davy Klaassen over het opstootje.



Klaassen: "Een Wouter Goes gaat dat hier niet even bepalen."

Goes: "Ik wilde de spelers bij elkaar halen."#ajaaz — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2025

