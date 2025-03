Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk. Toch is niet iedere fan even dankbaar omgegaan met zijn cadeau.

Ajax verraste in november van vorig jaar met de bekendmaking van het ‘nieuwe’ logo, ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Daarmee liet de club een grote wens van vele supporters in vervulling gaan. Vanaf volgend seizoen zal Ajax na 34 jaar het klassieke clublogo weer in gebruik gaan nemen als officieel logo.

De supportersvereniging van Ajax deelde in de feestvreugde en stuurde alle leden een speciaal cadeau op. In het pakket zitten een magneet en een sleutelhanger met het nieuwe logo, te zien in deze YouTube-video.

Na het in ontvangst nemen van de geschenken waren niet alle supporters even dankbaar. Het geschenk werd dinsdag nog aangekondigd, maar inmiddels zijn tientallen pakketten al op Marktplaats verschenen, wat tot onvrede leidde op X.

Hey Siri hoe ziet een ondankbare hond eruit? pic.twitter.com/2Drs2mvVgM — Pak Schaal (@pakschaal) March 13, 2025

