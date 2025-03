Sneijder en Mulder vermoeden dat Farioli een héél ander, egoïstisch motief heeft

Youri Mulder en Wesley Sneijder vermoeden dat Francesco Farioli momenteel vooral bezig is met zijn eigen cv. De trainer van Ajax heeft volgens Sneijder bewust ‘de handdoek in de ring gegooid’ in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, omdat hij het kampioenschap in Nederland belangrijker zou vinden.

In gesprek met Ziggo Sport lichtte Farioli na afloop zijn keuzes toe. Mulder was niet onder de indruk. “Het is altijd een hoop ‘bla bla bla bla bla’ om ons wijs te maken dat dit echt het sterkste elftal is, en dat ze echt wel graag wilden winnen. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon bezig met z’n eigen cv en het winnen van een kampioenschap. Hoe gespeeld wordt, interesseert niemand.”

“De kans dat hij de Europa League wint, is veel kleiner dan de kans op het kampioenschap in Nederland”, beseft Mulder. “Dat staat straks op z’n cv als internationale trainer om weer verder te gaan. Dat is zijn interesse op dit moment. Daar kun je wat van vinden. Voor de echte sportman is het natuurlijk teleurstellend dat deze wedstrijd zo weggegeven wordt voor zijn eigen carrière.”

Sneijder zegt dat hij het ‘natuurlijk’ eens is met Mulder. “Het gaat toch niet om de spelers op dit moment?” Mulder geeft toe dat de keuzes van Farioli de kans hebben vergroot dat Ajax zondag wint van AZ in de Eredivisie. “De spelers verschijnen fitter aan de wedstrijd. AZ speelt een zware wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Misschien is het wel de opdracht die Farioli heeft gekregen: kampioen worden en de Europa League laten varen.”

Uitleg van Farioli

Farioli gaf voor de camera toelichting op zijn opstelling, die op tien plekken was gewijzigd ten opzichte van het thuisduel met Eintracht. “Ik koos dit team op basis van wie er beschikbaar waren. Youri Baas en Brian Brobbey konden niet spelen, Josip Sutalo was wat vermoeid. We willen iedereen de kans geven, om het beste uit de selectie te halen. Dat zal ik blijven proberen, tot het einde. Het is moeilijk om op drie competities op hoog niveau te acteren als je Devyne Rensch, Chuba Akpom en nog een stuk of zes spelers verliest.”

