Farioli wordt afgemaakt: 'Sportieve schande bij Ajax'

Rouleren is logisch. Maar met deze opstelling voel ik me met terugwerkende kracht genaaid dat ik naar de thuiswedstrijd ben gegaan. Vind dit echt de verkeerde keuze. #fraaja #einaja

#fraaja mein gott, dit is toch minachting naar alle Ajax fans als je als trainer deze opstelling hebt? Of solliciteert die naar een exit job?

Ik snap het echt niet, als je hier met je eerste elftal had gestaan, had je best nog kans gemaakt het was tenslotte maar 2-1 achter? Hoezo doet hij dit! Doodzonde #fraaja