Opvallende reactie van meegereisde Ajax-fans na nederlaag

De spelers van Ajax kregen donderdagavond applaus van de meegereisde supporters, na de 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers werden uitgeschakeld in de achtste finale van de Europa League. Ziggo Sport-analisten Youri Mulder en Wesley Sneijder bespreken de reactie van de 3.000 uitsupporters.

Presentator Wyse van der Goot vraagt of Farioli ‘zijn hand heeft overspeeld’ door liefst tien wijzigingen door te voeren ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. “Dat vinden de supporters niet”, antwoordt Mulder. “Kijk even naar het vak met Ajax-supporters, waar Farioli met zijn ploeg naartoe gaat. Ze wijzen het niet af. De spelers krijgen applaus. De fans accepteren dit, want ze willen gewoon een kampioenschap. Dat is hoe zij het waarschijnlijk zien.”

Sneijder is niet verrast door de reactie van de fans. “Natuurlijk klappen ze nu en willen ze de ploeg steun meegeven richting zondag”, verwijst hij naar het duel met AZ. “Maar het kan heel snel omslaan. Het is geen verrassing hoe ze vanavond spelen. En of ze nou met tien anderen spelen: Ajax speelt gewoon geen goed voetbal, dat weten we. Ze komen er steeds goed mee weg, totdat het balletje een keer de andere kant op valt.”

'Ajax al bezig met AZ en PSV'

Sneijder was voor de aftrap al kritisch op de opstelling en neemt daar na afloop geen woord van terug. “Ik blijf erbij: ik vind het belachelijk dat ze het zo hebben aangevochten. Het zal met het oog op zondag zijn, en misschien nog wat verder, de wedstrijd tegen PSV (op 30 maart, red.). Maar alsnog had je het niet zo moeten aanvechten. Er is een plek te verdienen in de kwartfinale en Eintracht is geen fantastische tegenstander waartegen het onmogelijk is.”

