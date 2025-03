B-elftal van Ajax klungelt in Frankfurt en is klaar in Europa

Ajax heeft op bezoek bij Eintracht Frankfurt niet kunnen stunten. De mannen van Francesco Faroili moesten een 1-2 achterstand zien goed te maken op bezoek bij de nummer vier van de Bundesliga. Het werd 4-1 in Frankfurt en hierdoor is de achtste finale het eindstation van de Europa League dit seizoen.

De Italiaanse trainer stuurde een flink gewijzigd elftal de wei in in het Deutsche Bank Park. Onder andere Josip Sutalo, Brian Brobbey en Mika Godts begonnen op de bank. Don-Angelo Konadu maakte zijn basisdebuut in de spits, ook begon Branco van der Boomen in de basis.

Het liet zien dat Farioli zijn focus heeft op de competitie. Aanstaande zondag speelt Ajax de belangrijke topper tegen AZ en hij spaart zijn krachten dus voor die wedstrijd. Het was namelijk al snel raak in Frankfurt. Na zeven minuten was Jean-Matteo Bahoya het eindstation van een schitterende aanval. Tiki-taka waar prime Barcelona jaloers op zou zijn en een bekeken schuiver om de 1-0 te maken.

Na een half uurtje was het opnieuw raak. Oud-PSV’er en Mario Götze, die ooit nog trefzeker was in een WK-finale, was Ajax-doelman Matheus te slim af met een heerlijke stift.

Bij Ajax was hij niet per se een toegevoegde waarde, maar Rasmus Kristensen was tegen Ajax een van de gevaarlijkste spelers. De rechtsback was onderdeel van het wonderteam van 2018/2019 dat de halve finale van de Champions League haalde en ging daarna naar achtereenvolgend RB Salzburg, Leeds, AS Roma en Eintracht Frankfurt. Een schitterende carrière voor de Deen, die maar wat graag wilde scoren tegen een van zijn oude clubs.

Ajax wist op geen enkel moment gevaarlijk te zijn in Frankfurt, het was alsof de mannen op het veld wel vrede hadden met een kleine nederlaag en al volledig in gedachten bij het treffen met AZ waren. Uiteindelijk werd na een uurtje spelen het lot van Ajax bezegeld, voor zover dat nog niet het geval was. Hugo Ekitike wist met een prachtige solo de Ajax-verdediging te ontmantelen en de 3-0 te maken.

In de slotfase had Kenneth Taylor nog zin in een doelpunt voor de statistieken, de middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen en schoot een kwartier voor tijd met zijn mindere rechterbeen de bal achter Kaua Santos.

In de slotfase gebeurde er nog iets heel opvallends. Matheus kwam veel te ver zijn doel uit terwijl dat niet nodig was. Mario Götze snoepte hem de bal af en schoot vanaf veertig meter raak. In de volgende ronde treft Frankfurt AZ of Spurs.