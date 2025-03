Sneijder voorspelt twee grote namen op de bank bij Ajax en eist: 'Trek je bek open!'

Wesley Sneijder betwijfelt of en zondag in de basisopstelling staan van Ajax tegen AZ. Hij ziet de basisplaatsen voor het tweetal tegen Eintracht Frankfurt (4-1 nederlaag) als een teken aan de wand dat ze weleens geslachtofferd kunnen worden in de belangrijke Eredivisie-wedstrijd van zondag.

Francesco Farioli koos er in de return tegen Eintracht Frankfurt in de strijd om een plekje bij de laatste acht van de Europa League voor om zijn opstelling op flink wat plaatsen te wijzigen. Ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, vorige week donderdag in Amsterdam, voerde Farioli liefst tien wijzigingen door. De Italiaan leek het vizier al te hebben gericht op de wedstrijd tegen AZ van zondag.

Sneijder denkt niet dat Farioli spijt heeft van zijn keuzes. “Nee, want hij denkt over alles heel goed na. Hij heeft dit met voorbedachten rade gedaan, kijkend naar zondag. Dat is heel duidelijk. Als ik een Klaassen was., of misschien een Berghuis, dan zou ik denken: hé, jij kijkt al naar zondag, ik moet vanavond spelen…. Het betekent dat die spelers zondag misschien niet zullen spelen. Zo kan je het ook bekijken.”

Hoewel Ajax in de Eredivisie fier aan kop gaat, kan Sneijder zeker niet genieten van het veldspel. “Als je Ajax de afgelopen weken bekijkt, spelen ze natuurlijk niet goed, ook niet in de competitie. Maar ze komen er steeds mee weg. In dit soort wedstrijden kom je er niet mee weg. Komende zondag is ook een heel andere tegenstander. Twee weken daarna tref je PSV. Nu klappen de fans nog, maar ik wil het nog weleens zien als ze zondag niet winnen, ook niet van PSV winnen en de titel weer in gevaar komt. Dan zijn ze niet meer zo blij in Amsterdam, denk ik.”

'Ajax-spelers moeten bek opentrekken'

Volgens Sneijder beschikt Ajax over spelers waarmee wel degelijk fris en aanvallend voetbal gespeeld kan worden. "Als je kijkt naar Godts, Berghuis, Taylor, Traoré, Brobbey... Dat zijn spelers die wat extra's hebben. Maar er wordt bij Ajax heel veel gerouleerd. Bij ons was dat vroeger niet. Als ik vanavond van de trainer zou horen: 'Wes, vanavond zit je op het bankie, want zondag is belangrijker...' Dat had bij mij niet gebeurd! Dan had ik gezegd: 'Ik ga gewoon spelen. En als ik vandaag niet speel, dan zondag ook niet.' In ieder geval dat je je bek opentrekt!"

De spelers van Ajax kregen donderdagavond applaus van de meegereisde supporters, na de 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt.