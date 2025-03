Schokkend verhaal over jeugdopleiding AZ: 'Militair trainingskamp, kip slachten en afrekencultuur'

Er is de afgelopen jaren veel misgegaan in de jeugdopleiding van AZ, zo concluderen de kranten Trouw en NRC na maandenlang onderzoek. In een lang artikel schrijven de kranten over diverse misstanden, waaronder een loodzwaar militair trainingskamp en het slachten van een kip.

De jeugdopleiding van AZ, die in het verleden tweemaal werd bekroond tot de beste jeugdopleiding van Nederland, komt er in het stuk van Trouw en NRC niet goed vanaf. Beide kranten hebben vijf maanden lang onderzoek gedaan naar de cultuur binnen de jeugdopleiding van AZ en spraken met 45 mensen bij en rondom de club.

Een van de misstanden is het feit dat een jeugdteam, dat in de veronderstelling is dat het naar pretpark Walibi gaat, niet naar de Flevopolder rijdt, maar juist naar Duitsland. Daar moest het elftal vol minderjarige jongens een loodzwaar militair trainingskamp volgen. Ook wordt er geschreven over een 'overlevingskamp' in de Eifel, waarbij de jeugdspelers drie dagen moeten overleven. "Het programma moest zwaar zijn, zodat ze tegen mentale blokkades en weerstand zouden aanlopen", klinkt het. Spelers moesten touwklimmen, kilometerslang boomstammen dragen, marcheren en 's nachts opstaan voor diverse voorbeelden.

Jeugdspelers AZ slachten kip

Trouw en NRC schetsen dat AZ 'in de wens om de grenzen te verleggen', de regie over het kamp 'volledig kwijt' raakte. "Op het avondmenu staat patat, normaliter niet de bedoeling in de opleiding. De militairen wijzen naar een kooi met kippen. Als de spelers een stukje kip willen, zullen ze die zelf moeten slachten. Dat overvalt topsportbegeleider Heuvingh, eveneens aanwezig. Deze opdracht was vooraf niet met AZ besproken en gaat veel verder dan de staf voor ogen had", valt er te lezen.

Desondanks grijpen de mensen van AZ niet in. Een aantal jeugdspelers van AZ weigert het slachten van de kip omdat ze het te heftig vinden, enkele anderen gaan wel over tot de slachting. "Eentje slaat zijn kip herhaaldelijk met een grote stok tot-ie dood is, terwijl zijn buddy het spartelende dier vasthoudt. Vervolgens is het keel doorsnijden, leeg laten bloeden, veren eraf plukken, ingewanden eruit, schoonmaken. En op de barbecue. Een ander doodt het dier door snel de nek om te draaien, om de rest van de taken op zijn buddy af te kunnen schuiven", klinkt het.

Afrekencultuur in jeugdopleiding AZ

Ook wordt in het artikel geschreven over een afrekencultuur binnen de jeugdopleiding. Zo weet ook Wout Adams zich te herinneren, toen hij speelde voor AZ Onder 14. Hij valt, na een tijdje niet gespeeld te hebben, in, en maakt een fout die vervolgens voor de hele groep besproken wordt. "Op een bozige, verwijtende toon”, zegt Adams. “Alle ogen richtten zich op mij, terwijl ik er dat weekend al niet lekker door had geslapen."

"Als je dan een fout maakte, werd er op je ingehakt”, vervolgt Adams. “Dat is de individuele aandacht die ik heb gemist in die drie jaar. Dat ze zeggen: hé, kom even hier. Hoe voelt het voor jou?” Ook een nu zeventienjarige jongen, die veel last had van blessures, spreekt zich uit. "Als ik dan speelde, voelde ik druk om geen fouten te maken. Daar had ik soms verdriet van.”

AZ spreekt van 'ongenuanceerd beeld'

AZ is door Trouw en NRC om reactie gevraagd. ""Het artikel schetst in onze ogen een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van met name voorbeelden uit het (verre) verleden, wat de suggestie wekt dat de genoemde voorbeelden nog actueel zouden zijn Dat doet geen recht aan de huidige werkwijze, omgangsvorm en cultuur binnen de jeugdopleiding van AZ. AZ vindt het in die context jammer dat de auteurs van het artikel de geboden mogelijkheid om een periode van meerdere dagen mee te kijken in de keuken van de jeugdopleiding hebben beperkt tot slechts een paar uur", reageren de Alkmaarders.

AZ betreurt het dan ook als er voormalig jeugdspelers zijn die 'een deel' van hun tijd in de jeugdopleiding van de Alkmaarders 'als minder prettig hebben ervaren'. "De club staat open om met hen ‘van gedachten te wisselen en om mogelijk lering te trekken uit eerdere ervaringen zodat het programma verder verfijnd kan worden", besluit de club.

