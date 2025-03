AZ zorgt voor grote walging in Amsterdam: 'Clubcultuur is anti-Ajax, dan word je vanzelf Calimero'

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor de houding van AZ zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de columnist van Het Parool is de clubcultuur bij de Alkmaarders ‘anti-Ajax’. Spaan uit zich eveneens kritisch op . De verdediger beging in de eerste helft meerdere overtredingen en leek zijn teamgenoten na de tweede gele en daarmee rode kaart voor Alexandre Penetra te manen naar binnen te gaan.

Ajax en AZ stonden zondagmiddag alweer voor de derde keer dit seizoen tegenover elkaar. Na de nederlagen in de eerste competitiewedstrijd én de achtste finales van de KNVB-beker, waren de Amsterdammers er alles aan gelegen het thuisduel met de Alkmaarders wél om te zetten in een overwinning. De verwachting was dat het weleens een verhit potje kon gaan worden, maar daarvan was in de eerste helft geen sprake. De kansen waren schaars. Zo kwam AZ-spits Troy Parrott, die in de eerste onderlinge competitiewedstrijd nog scoorde, er totaal niet aan te pas in de duels met Josip Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-speler weigert uitgestoken hand van Wouter Goes na Ajax - AZ

‘Goes kon de druk niet aan’

Spaan is zeer te spreken over het optreden van de Kroaat, die zich na een ontzettend moeizaam eerste seizoen heeft ontpopt tot sterkhouder bij Ajax. “Het wordt tijd om Sutalo verdiende credits te geven. Zo vaak is hij de stille kracht achterin bij Ajax”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Sutalo krijgt er liefst acht. De centrale verdediger van Ajax heeft zich daarmee op een stuk positievere manier laten gelden dan Goes. Waar Spaan lovend is over het optreden van Sutalo, is hij totaal niet te spreken over hoe Goes zich manifesteerde in de Johan Cruijff ArenA. “Hoe vaak ik ook moet lachen om de tackles van Goes, geef me toch maar het overzicht en het gebrek aan hysterie van Sutalo. Ik hoorde Clasie beweren dat Higler de druk van de wedstrijd niet aankon, maar kon Goes dat wel dan? Dat hij er voor rust zonder geel van afkwam, was naastenliefde van de scheidsrechter”, zo klinkt het.

LEES OOK: Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant

‘Bij AZ is de clubcultuur anti-Ajax, dan word je vanzelf Calimero’

Waar Dennis Higler dus mild was voor Goes, was de scheidsrechter dat een stuk minder voor Alexandre Penetra. De Portugees werd in de eerste helft nog volledig terecht op de bon geslingerd na een overtreding op Brian Brobbey, maar zijn tweede gele kaart in de slotfase van het duel in de Johan Cruijff ArenA was uiterst discutabel. Daar rept Spaan met geen woord over, maar de columnist hekelt wel de reactie van AZ op de beslissing van Higler. “In het weekend dat AZ in het nieuws kwam door het verplicht slachten van kippen tijdens de jeugdopleiding, gedroegen spelers en hoofdcoach zich als Rocky in het abattoir. Doet de scheids iets fout? Dan gaan we met zijn allen het veld af. Ook hier speelde Goes een hysterische hoofdrol, geholpen door zijn trainer. Bij AZ is de clubcultuur anti-Ajax. Dan word je vanzelf Calimero”, aldus Spaan.

LEES OOK: Willem van Hanegem zit vol met frustraties na Ajax - AZ: 'Laat de competitie wel eerlijk verlopen'

Goes aangepakt en beticht van ‘jokken’

Goes gaf na afloop voor de camera van ESPN overigens aan dat hij helemaal niet van het wilde af wilde stappen. “Nee, ik wilde eigenlijk de spelers bij elkaar halen om dan te bepalen wat we gaan doen. Ik wilde gewoon de jongens bij elkaar krijgen om iedereen het hoofd scherp te houden, niet per se om van het veld te gaan”, zo klonk de uitleg van de verdediger. Kenneth Perez geloofde er helemaal niets van. “Nee, dit was jokken. Natuurlijk maakte hij het gebaar ‘we gaan van het veld af’. Maar Maarten Marten zei: ‘dat doen we niet’. En dat hoort ook niet.” Theo Janssen was later in Studio Voetbal evenmin te spreken over het interview én de houding van Goes. “Ik vind het echt irritant worden. Leuk die duels, maar alles eromheen, ook dat interview, dat slaat helemaal nergens op. Dat was echt een slecht interview. Dat hij dan gaat ontkennen, dan kan hij niet uit zijn woorden komen en gaat hij iets verzinnen. Ja, natuurlijk is dat een toneelstukje. En daar is hij niet heel goed in.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.