Willem van Hanegem zit vol met frustraties na Ajax - AZ: 'Laat de competitie wel eerlijk verlopen'

Willem van Hanegem heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad flink zijn frustraties geuit over de gang van zaken in de Eredivisie. Volgens het clubicoon van Feyenoord heeft Ajax dit seizoen ‘te veel makkelijk gegeven’ strafschoppen gekregen en ook ‘op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen’. De Amsterdammers stevenen af op de landstitel en daar heeft Van Hanegem weliswaar geen problemen mee, maar hij is tegelijkertijd van mening dat de competitie ‘wel eerlijk moet verlopen’ en de scheidsrechters ‘vanaf nu vooral goed en eerlijk moeten fluiten’.

Het is zeker niet voor het eerst dit seizoen dat het na een competitiewedstrijd van Ajax vooral gaat over het optreden van de arbitrage. Na het thuisduel met AZ is de bedenkelijke eer voor Dennis Higler, die na een moeizame eerste helft een, volgens velen, beroerde tweede helft floot. Zo ging hij, zoals hij volgens Jordy Clasie zelf heeft toegegeven, flink in de fout met een tweede gele en daarmee rode kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra. Laatstgenoemde moest daardoor voortijdig inrukken, kort nadat Ajax na een rode kaart voor Anton Gaaei met tien man kwam te staan. AZ kwam niet veel later voor een tweede keer op voorsprong, maar Ajax trok de stand dankzij een intikker van Oliver Edvardsen toch nog gelijk.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Ajax als AZ hield daardoor een verdiend punt over aan het duel, maar Van Hanegem uit op de website van het Algemeen Dagblad vooral zijn frustraties over het optreden van Higler. “Ajax staat bovenaan en ze mogen van mij kampioen worden. De ploeg met de meeste punten verdient dat. Maar laat de competitie wel eerlijk verlopen en laat scheidsrechters dan vanaf nu vooral goed en eerlijk fluiten. Ajax heeft dit seizoen te veel gemakkelijk gegeven penalty’s gekregen, of op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen”, zo stelt Van Hanegem. Dat was volgens hem dus ook het geval in de thuiswedstrijd tegen AZ. “Ook zondag weer, tijdens Ajax-AZ. Aan de eerste goal van Ajax gaat een zware overtreding vooraf, maar de goal werd toch goedgekeurd. En de tweede gele, en dus rode kaart die een speler van AZ kreeg, sloeg nergens op. Dat was gewoon een zuivere sliding, gewoon een manier om de bal te spelen.”

LEES OOK: Valentijn Driessen geniet totaal niet van jubileumduel Ajax en beleeft frustrerende middag

Volgens Van Hanegem ‘ziet iedereen die voetbal begrijpt’ dat Penetra geen overtreding maakte op Brian Brobbey. Dat maakt het des te opvallender dat Van Hanegem spreekt over een ‘zware’ overtreding voorafgaand aan de gelijkmaker van Anton Gaaei. Jordan Henderson gaf Kristijan Belic immers slechts een lichte duw in zijn rug. Van Hanegem is bovenal dus niet te spreken over het optreden van Higler en vraagt zich serieus af of de leidsman dit seizoen nog wel een wedstrijd mag gaan fluiten. “Als een scheidsrechter dat niet ziet (de ‘zuivere’ sliding van Penetra, red.) - en heel snel naar een gele kaart grijpt, terwijl hij ook drie of vier seconden even na had kunnen denken - moeten ze hem niet meer laten fluiten. Wie dit niet ziet, is geen goede scheidsrechter. Ik ben dus benieuwd of we scheidsrechter Dennis Higler nog in actie gaan zien dit seizoen. Nu zei hij al tijdens de wedstrijd dat hij fout zat. Maar wat heb je daaraan in een competitie waarin het om heel veel geld gaat?”, briest Van Hanegem.

De KNVB moet Dennis Higler dit seizoen niet meer laten fluiten Laden... 76.2% Eens 23.8% Oneens 650 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.