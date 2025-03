Driessen geniet niet van jubileumduel Ajax en schrijft frustraties van zich af: 'Een smet op het feestje'

Ajax vierde zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen AZ zijn 125-jarig bestaan, maar voor Valentijn Driessen viel er op de perstribune weinig te genieten. De verslaggever van De Telegraaf uit zich in zijn column opnieuw kritisch op het voetbal dat het elftal van trainer Francesco Farioli op de mat bracht en is evenmin te spreken over de sfeeracties van de supporters. Zij staken zowel voor de start van de eerste als tweede helft vuurwerk af, waardoor scheidsrechter Dennis Higler beide keren wat langer moest wachten voordat hij de wedstrijd in gang kon zetten.

Ajax werd afgelopen donderdag op pijnlijke wijze door Eintracht Frankfurt uit de Europa League gekegeld, maar van teleurstelling was de daaropvolgende dagen weinig te merken. De blik ging al snel - volgens criticasters nog vóór de aftrap van de return in Duitsland - op de topper tegen AZ en het feest naar aanleiding van het 125-jarig bestaan. Zo stond het thuisduel met de Alkmaarders volledig in het teken van het fraaie jubileum. Ajax trad aan in speciaal voor deze gelegenheid ontworpen tenues en in de Johan Cruijff ArenA rolden meerdere sfeeracties vanaf de tribunes. Maar Driessen heeft er niet heel erg van kunnen genieten.

“De afgang bij Eintracht Frankfurt, waar trainer Francesco Farioli met zijn B-team al voor de aftrap van de return in de achtste finale van de Europa League met de witte vlag wapperde, had de club zich dus kunnen besparen”, zo begint Driessen nog in zijn column op de site van De Telegraaf, doelend op het uiteindelijke 2-2 gelijkspel in Amsterdam. Farioli begon in de eigen Johan Cruijff ArenA wél met zijn sterkste opstelling, die op tien plaatsen was gewijzigd ten opzichte van afgelopen donderdag. “AZ-trainer Maarten Martens startte daarentegen met negen basisspelers die ook in Londen tegen Tottenham Hotspur in de beginopstelling stonden en mocht zich nog het meest beklagen. Ajax’ uitschakeling voor de Europa League voelde extra pijnlijk toen de gewonnen nationale en internationale hoofdprijzen in 125 jaar voor het jubileumduel op het veld werden uitgestald en een verzameling Ajacieden, verantwoordelijk voor die prijzen, zich met de bekers liet vereeuwigen.”

Driessen niet te spreken over sfeeracties Ajax-supporters

Het huidige Ajax had de succesvolle spelers van weleer een mooie voetbalmiddag willen bezorgen, maar volgens Driessen werd dat grotendeels verstoord door de sfeeracties op de tribunes. De verslaggever hoorde een ‘oudere’ bezoeker bij het tentoonstellen van de gewonnen prijzen zeggen: dit is Ajax. “Hij werd tevens verwend met prachtige beelden uit de rijke geschiedenis op de schermen in het stadion. Om even later geconfronteerd te worden met wat ook het Ajax van tegenwoordig is. In de Johan Cruijff ArenA werd massaal vuurwerk afgestoken, vlogen de vuurpijlen gevaarlijk in het rond en zorgden tientallen fakkels voor een enorme rookontwikkeling. Omdat de doellijntechnologie daardoor onbruikbaar werd, begonnen de eerste en tweede helft te laat”, zo spreekt Driessen zijn ergernis uit.

Volgens Driessen was dat gegeven, evenals het ‘inleveren’ van twee punten, ‘een smet op het feestje’. “De voormalige Ajax-spelers werden niet verwend door het huidige Ajax dat opnieuw vooral reactievoetbal speelde. Totdat het fout dreigde te gaan. Toen legde de eerste keus van de Italiaanse hoofdtrainer weerbaarheid, veerkracht en offensieve daadkracht aan de dag. Het lukte Ajax liefst driemaal om AZ bij te halen toen de ploeg van Maarten Martens voordeel pakte”, zo doelt Driessen op de gelijkmakers van Anton Gaaei en Oliver Edvardsen én de rode kaart voor Alexandre Penetra, die snel na de exit van Gaaei eveneens mocht gaan douchen. Volgens Driessen betrof het een door scheidsrechter Dennis Higler ‘gezochte’ tweede gele kaart voor Penetra. “Op de 2-2 na een enerverende tweede helft viel voor beide clubs weinig af te dingen. Begrijpelijk dat AZ naar Higler wees, maar tegelijkertijd liet AZ het gebeuren zoals drie dagen eerder bij Tottenham.”

