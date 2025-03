Ajax-speler weigert uitgestoken hand van Wouter Goes na Ajax - AZ

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Ajax en AZ (2-2). wilde een hand geven aan , die de uitgestoken hand echter weigerde.

Op beelden van ESPN was te zien dat Goes diverse spelers en stafleden van Ajax een handje gaf na de tumultueuze topper. Toen hij bij Brobbey was aangekomen, stak de spits van Ajax zijn wijsvinger uit richting Goes en nam hij diens hand niet aan.

De weigering van Brobbey heeft ongetwijfeld te maken met de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. Goes wekte irritatie bij de spelers van Ajax door na de rode kaart van Alexandre Penetra het spel stil te leggen en de spelers bij elkaar te roepen. Bovendien vochten Brobbey en Goes tijdens de wedstrijd pittige duels uit.

Middenvelder Davy Klaassen sprak na afloop al zijn irritatie uit over Goes. “Dat een Wouter Goes hier even gaat bepalen of ze van het veld gaan of niet. Dat gaat niet gebeuren.” Klaassen gaf aan deze boodschap ook tijdens de wedstrijd aan Goes verkondigd te hebben.