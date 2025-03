Een dag na Ajax - AZ klinkt er ook een héél ander geluid over Wouter Goes

heeft zich zondag tijdens de topper tussen Ajax en AZ met zijn houding na de rode kaart voor teamgenoten Alexandre Penetra weliswaar niet van zijn beste kant laten zien, maar Kevin Hofland is in gesprek met De Telegraaf vooral heel lovend over het optreden van de centrale verdediger van de Alkmaarders. Hofland, voormalig verdediger van onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal, is van mening dat Goes het erg handig deed in de duels met .

Goes maakt dit seizoen nogal wat tongen los. De 20-jarige verdediger krijgt regelmatig complimenten voor zijn volwassen manier van spelen, maar ligt ook vaak genoeg onder vuur vanwege zijn gedrag en maniertjes. Goes is niet vies van gemene spelletjes met zijn directe tegenstander en houdt ook wel van theater. De verdediger was ook in de uitwedstrijd tegen Ajax een van de meest besproken spelers. Niet in de laatste plaats omdat hij na de rode kaart voor Penetra richting zijn ploeggenoten het gebaar leek te maken om van het veld af te stappen. Goes liet voor de camera van ESPN weten dat dit niet zijn bedoeling was, maar Kenneth Perez geloofde er helemaal niets van.

Goes door Perez beticht van ‘jokken’

“Nee, dit was jokken. Natuurlijk maakte hij het gebaar ‘we gaan van het veld af’. Maar Maarten Martens zei: ‘dat doen we niet’. En dat hoort ook niet”, zo reageerde Perez in Dit Was Het Weekend op het interview van Goes. De mandekker liet tevens ontvallen dat ‘hier niet tegenop te voetballen is’, verwijzend naar de leiding van scheidsrechter Dennis Higler. “Calimero. Kijk ik heb aan allebei de kanten gezeten, bij een topclub en daaronder. Onderhuids is het natuurlijk zo dat de topclubs altijd meer mee krijgen. Dat is gewoon zo, daar is niet altijd de vinger op te leggen, maar de scheidsrechter vindt het lekker om de grotere clubs en de grotere namen het voordeel van de twijfel te geven. Alleen: AZ wil graag een grote club zijn, dan wil je dit soort teksten niet horen van je spelers”, aldus Perez.

‘Toneelstukje van Goes’

Theo Janssen liet zich zondagavond in Studio Voetbal eveneens kritisch uit over Goes. “Weet je wat het een beetje met Goes is? Hij doet het hartstikke goed hè, goede verdediger, vandaag weer geweldige duels gespeeld. Maar hij heeft het gevoel dat hij de leider is, dat hij alles bepaalt bij AZ. Laat hem nou gewoon naast Jordy Clasie gaan meelopen, luisteren en leren. En niet de grote jongen uithangen, ga gewoon lekker verdedigen en doe dit goed. Als hij dit twintig jaar geleden had gedaan, dan had hij een paar ellebogen gehad, dat wil je niet weten”, zo bries Janssen, die het interview van Goes ‘een toneelstukje’ noemde.

Naast kritiek óók complimenten voor Goes

Veel kritiek dus op Goes. Hofland richt zich echter vooral op het verdedigende werk van de Amsterdammer. “Goes speelde een heel interessante wedstrijd tegen Brian Brobbey. Wat hij heeft, dat zie je in Nederland eigenlijk alleen bij Dávid Hancko en Gernot Trauner”, zo zegt Hofland op de website van De Telegraaf. “Hij is slim in het tactisch opstellen en in het uitvechten van de duels. Je kan tegen Brobbey niet alléén maar de duels opzoeken en dat deed hij heel volwassen. Soms liet hij hem even aan de bal komen: laat hem maar kaatsen. Maar ook het eromheen bewegen, zodat Brobbey even niet weet waar hij zit en er dan net vóór komen: dat heb je of dat heb je niet”, is de voormalig international lovend over Goes.

Hofland ook lyrisch over Clasie

Hofland heeft Goes dan ook opgenomen in het Elftal van de Week. Daarin is ook plek voor Clasie. Hofland zag de aanvoerder van de Alkmaarders voor de zoveelste keer dit seizoen uitblinken op het middenveld. “Clasie is natuurlijk de absolute leider bij AZ. Als je ziet voor hoeveel belangrijke onderscheppingen hij tegen Ajax ook weer verantwoordelijk was, omdat hij ziet wat er gaat gebeuren… Hij weet wanneer het nodig is een stukje agressie erin te leggen en wanneer de rust te bewaren.”

