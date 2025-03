Hugo Borst schrijft verwoestende column over Ajax, de supporters, Farioli én Higler

Hugo Borst maakt in zijn column voor het Algemeen Dagblad totaal gehakt van Ajax. De Spartaan is totaal niet te spreken over de gang van zaken bij de Amsterdammers rondom de wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt en AZ. Borst uit zich niet alleen kritisch op de manier waarop het gelijkspel tegen de Alkmaarders werd ‘gevierd’, maar ook de reactie van Francesco Farioli op de persconferentie na afloop van het duel met Eintracht Frankfurt. Dennis Higler moet er eveneens aan geloven.

Ajax houdt de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig. De Amsterdammers stevenen met nog acht speelronden op het programma af op de eerste landstitel sinds 2022. De voorsprong op PSV is zes punten en dat is, zeker met het dramatisch verlopen afgelopen seizoen nog vers in het geheugen, een ontzettend knappe prestatie. Maar de afgelopen dagen is Ajax vooral om andere zaken het onderwerp van gesprek. Klonk er zowel tijdens als in de nasleep van het duel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League al veel kritiek op het feit dat de Amsterdammers niet met hun sterkste elftal optraden, is Borst na de thuiswedstrijd tegen AZ vooral niet te spreken over de manier waarop het gelijkspel werd gevierd.

“Liggend op de bank, met een hardnekkig griepje, zie ik hoe blij de supporters van Ajax zijn met een dode mus. Een punt thuis tegen AZ vieren, het moet sinds de oprichtingsdatum van de Alkmaarse club (1967) nooit eerder zijn voorgekomen. AZ is meestal kanonnenvlees”, zo schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Borst gaat hier wel voorbij aan het feit dat Ajax al een paar jaar niet meer heeft gewonnen van AZ. De laatste zege op de Alkmaarders dateert van maart 2022, toen Erik ten Hag nog de trainer was, Dusan Tadic de aanvoerder en Sébastien Haller de spits. “Ik kijk verbaasd naar Francesco Farioli. Waarom doet een trainer mee aan de ereronde? Waarom loop je bij een gelijkspel een ereronde? De Italiaan komt opzichtig applaus halen voor die 2-2. Wat is er toch allemaal gebeurd in Amsterdam? Die Ajax-supporters zijn dus echt blij. Dolblij. Twee punten prijsgegeven op PSV en dan vrolijk zijn.”

‘Farioli laat zijn ware aard zien’

Borst kan er overduidelijk met zijn hoofd niet bij, ondanks het feit dat Ajax met geen woord rept over het kampioenschap en zich nog altijd volledig bezighoudt met het behalen van de doelstelling: plaatsing voor de Champions League. Om die reden trad Ajax in de return tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League ook aan in een sterk gewijzigd elftal. Maar volgens Borst hees Farioli daarmee al voor de aftrap ‘de witte vlag’. “Hij stelde in Duitsland bewust zijn slechtste spelers op, en verloor natuurlijk. Zo’n keuze druist in tegen het basisprincipe dat een club een wedstrijd voetbalt om te winnen, en een competitie of een toernooi evenzeer. De Ajax-directie vindt het kennelijk allemaal goed. Nergens kritiek van meneertje Kroes gehoord of gelezen. Journalisten en oud-voetballers hebben wel een mening in dezen. De een vindt het onbegrijpelijk. De ander zegt: wat een schande.”

Farioli was na afloop van het duel met Eintracht Frankfurt niet gediend van die kritiek. Hij reageerde opvallend kwaad op Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf. Volgens Borst liet Farioli daar zijn ‘ware aard’ zien. “De huiskrant was terecht zeer kritisch. Farioli reageerde driftig, met stemverheffing, zeer onbeleefd”, aldus Borst. “Van alle professionele volgers vindt een enkeling het te billijken om je krachten te sparen voor een potje in de Eredivisie, zelfs als dat uitschakeling in Europa betekent. De Ajax-supporters? Geen wanklank. Meelopers. Alsof Johan Cruijff nooit heeft bestaan.” Tegen AZ begon Farioli wél met zijn sterkste elf. “Die van AZ (ze hadden bijna allemaal gespeeld tegen Spurs) leken me zelfs fysiek sterker dan die van Ajax. Ik zag een speler met kramp. Een Ajacied. Sutalo. Die jongen had donderdag geen minuut gemaakt in Frankfurt.”

Kritiek op Higler

Daar blijft het niet bij. Volgens Borst kreeg Ajax ‘op weg naar het kampioenschap van de armoe weer eens hulp van een scheidsrechter’. “Moeten we niet stoppen met Dennis Higler? Bijna elke wedstrijd zit deze autoritaire arbiter er vreselijk naast. Dat hij niet kan onderscheiden dat een speler de bal speelt (Penetra kreeg ten onrechte zijn tweede gele) had gevolgen voor de uitslag”, zo klinkt het.

