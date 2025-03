Farioli wordt pissig en emotioneel na provocerende vraag op persconferentie

Francesco Farioli was emotioneel op de persconferentie na de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax (4-1). Een vraag van journalist Mike Verweij over het vermeende B-elftal van Ajax schoot in het verkeerde keelgat bij de trainer. “Ik kan veel hebben, maar deze groep een B-ploeg noemen. Wow, dat maakt me verdrietig”, zei Farioli.

De toon werd gezet door Verweij, die aan Farioli vroeg: “Heb je overwogen om Dave Vos naar deze persconferentie te sturen? Het is immers B-keuze avond.” De trainer was pissig en stelde dat de opmerking ‘een gebrek aan respect’ toonde richting de spelersgroep. “We zijn dit seizoen heel Europa door gereisd, speelden achttien Europese wedstrijden en maakten onze supporters blij. Vanavond verloren we dik, maar toch klapten de fans hun handen stuk voor deze jongens. Dus asjeblieft, toon een beetje respect. Niet naar mij, maar wel naar de spelers”, werd Farioli geciteerd door Ajax Life.

“Ik heb dit in veel andere wedstrijden ook gedaan”, zei de Italiaan, die tien wijzigingen doorvoerde in zijn basiself ten opzichte van vorige week, over het rouleren. “In voetbal verlies je wedstrijden. Vinden jullie echt dat we vooraf met de witte vlag hesen? We hebben er tot de laatste minuut alles aan om te scoren. Oordeel en schrijf wat jullie willen, maar praat niet over een B-ploeg."

Farioli klaar met Mike Verweij

"We zijn zover gekomen in Europa en staan eerste in de competitie door al onze spelers. We doen het samen. Dit is een geweldige groep spelers die hun leven voor deze club geven.” Na de discussie was Farioli klaar met Verweij. "Next one, please." Verweij zei dat Farioli niet bepaalt wie het woord heeft. "Dat bepaal ik wel", antwoordde de trainer.

'Eredivisie niet belangrijker dan Europa League'

Farioli gaf aan dat hij de Eredivisie niet belangrijker vindt dan de Europa League. “Jullie zeggen dat steeds. Na deze nederlaag is het makkelijk praten. Ik kan veel hebben, maar deze groep een B-ploeg noemen. Wow, dat maakt me verdrietig. Ik kan dat niet accepteren. Sommige beslissingen zijn moeilijk en ook lastig uit te leggen. Ik heb in alle wedstrijden als Ajax-trainer de nodige risicovolle beslissingen genomen. Dappere beslissingen ook, die niet altijd makkelijk zijn uit te leggen. Soms had ik het geluk dat ik gelijk kreeg en soms had ik het verkeerd. Ik vind niet dat ik het vanavond bij het verkeerde eind had. Dit Eintracht Frankfurt is een kandidaat om de Europa League te winnen.”

Farioli wees op het gemis van Jordan Henderson, Youri Baas en Wout Weghorst, terwijl Brian Brobbey niet volledig fit was. “Het is jammer, want we wilden graag door in Europa. Dat is niet gelukt. We moeten Eintracht de hand schudden en feliciteren.” Farioli herhaalde dat hij nooit het gevoel had dat Ajax de witte vlag hees. “We bleven strijden tot het einde. We maakten fouten, maar dat hoort bij voetbal. Het is prima dat er verschillende meningen zijn, maar ik weet niet waar jullie precies naar op zoek zijn. We hebben nog negen wedstrijden te spelen, te beginnen op zondag. Daar bereiden we ons op voor. Bedankt.”

Francesco Farioli bijt van zich af op de persconferentie😤 — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2025

