Perez ziet Farioli en concludeert: ‘Dit is pathetisch’

Francesco Farioli spreekt zich al weken niet uit over het kampioenschap met Ajax, maar zijn uitingen in de media hebben een voor nieuwe verbazing gezorgd bij Kenneth Perez in ESPN-programma Dit was het Weekend. Farioli wil met een voorsprong van veertien punten op de nummer drie nog niet uitspreken dat de tweede plaats wel binnen is. ‘Pathetisch’, aldus Perez.

Ajax won zondag met 1-2 van Willem II, waarmee de volgende stap richting het kampioenschap werd gezet. Bovendien werd officieel dat Ajax niet verder lager kan eindigen dan derde in de Eredivisie. Met een voorsprong van veertien punten op nummer drie Feyenoord, met nog vijf wedstrijden te gaan, lijkt ook plek twee en daarmee directe plaatsing voor Champions League ook in de tas.

Toch wil Farioli er niet aan: “Nog vijf finales te gaan. Vandaag hebben we de eerste doelstelling behaald. We hebben de derde plaats veiliggesteld. We gaan de Champions League-muziek weer horen in de ArenA. Op het moment is het nog wel mogelijk om dit te horen tijdens de voorrondes. En wat we juist willen, wat ons doel is, is om dit acht keer te horen tijdens de competitiefase van de Champions League.”

“Het zekere voor het onzekere”, plakt presentator Milan van Dongen op de woorden van Farioli. Perez is steviger in zijn oordeel: “Nou kijk, dit is pathetisch. Dat laatste hoeft hij niet te zeggen. Dan wil hij zelf ook interessant doen van ‘Nee we hebben veertien punten voorsprong, dus het is niet zeker.'” Perez herhaalt zich nog maar een keer: “Dit is pathetisch. Dat je niet per se wil zeggen dat je kampioen wil worden, be my guest, maar…” Van Dongen vult aan: “Nee, dit slaat natuurlijk nergens op.”

