Wout Weghorst: 'Normaal gesproken ben ik heel positief over Kees Kwakman…'

scoorde de winnende goal voor Ajax in de wedstrijd tegen Willem II op zondag, maar raakte hem niet zoals hij wilde. Dat geeft de spits toe voor de camera’s van ESPN. Met zijn bekentenis geeft hij analist Kees Kwakman gelijk, met tegenzin.

Weghorst viel in tegen Willem II, toen Ajax tegen een 1-0 achterstand aankeek. In de 74ste minuut maakte andere invaller Oliver Edvardsen gelijk. Weghorst zelf was aan de beurt in de 78ste minuut, toen hij de 1-2 op aangeven van Kian Fitz-Jim binnenschoot. De Tukker kreeg een diepe bal en schoot hem in de rechterhoek.

LEES OOK: Onthuld: dit roepen woedende Ajacieden in de catacomben

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel vraagt verslaggever Cristian Willaert: “De goal was ook lekker hè? Zelf doorzetten, de bal veroveren en dan uiteindelijk maak je hem. Kees Kwakman dacht: Misschien wilde hij hem eigenlijk in de andere hoek schieten, dat hij hem niet helemaal goed raakte. Heeft hij dat goed gezien?”

Weghorst reageert met een dolletje: “Normaal gesproken ben ik heel positief over Kees… En hij heeft het nu ook goed gezien, ja. Ik wilde hem met mijn linker in de korte hoek schieten.” Willaert denkt Weghorst op twijfelen te betrappen tijdens het interview “Ga ik het toegeven of houd ik het voor mezelf?"

LEES OOK: Kwakman hard voor talent: 'Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1'

“Nee, eerlijkheid duurt het langst”, lacht de spits van Ajax, die zijn eigen verdienste toch even benoemt. “Uiteindelijk kom ik wel in de positie en Kian geeft hem heel goed. Ik wilde hem inderdaad hard met mijn linkerbinnenkant erin knallen. Maar hé, goal is goal.”

🔄 Ajax draait het om! Wout Weghorst tekent voor de 1-2 in Tilburg ⚽️#wilaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗