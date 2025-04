Kwakman hard voor talent: 'Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1'

is nog niet goed genoeg voor het eerste van Ajax, stelt Kees Kwakman in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Willem II. Konadu was belangrijk voor de Amsterdammers in de vorige wedstrijd tegen NAC Breda (3-1), toen hij zijn basisdebuut maakte, maar Kwakman ziet nog niet het gewenste niveau.

Volg ons liveverslag van Willem II - Ajax hier!

Voorafgaand aan Willem II - Ajax beschouwt Kwakman samen met Pascal Kamperman de wedstrijd voor. Brian Brobbey begint in de basis, terwijl basisdebutant Konadu van vorige week niet bij de selectie zit. Opvallend, vindt Kamperman: “Konadu speelde vorige week, deed het niet onverdienstelijk.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax krijgt open sollicitatie van oude Champions League-held: 'Ik wil trainer worden'

Kwakman geeft toe: “Nee, hij deed het niet onverdienstelijk in de zin dat hij echt wel een aandeel had in de overwinning. Met die penalty die hij natuurlijk veroorzaakte. En een assist. Dat waren twee dingen die hij goed deed.”

LEES OOK: Heetgebakerde persconferentie Farioli: 'Dat moet je niet doen'

Kwakman heeft ook kritiek op de achttienjarige spits: “Voor de rest was hij niet goed. Maar goed, die jongen is ook gewoon nog niet goed genoeg voor Ajax 1. Sterker nog: Hij heeft bij Jong Ajax nog niet eens overtuigd.” Konadu maakte dit seizoen slechts één goal in zeventien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden.

Toch begrijpt Kwakman wel waarom Konadu in de basis mocht starten tegen NAC: “Als er op een gegeven moment een aantal mensen niet is - Brobbey niet, Wout Weghorst niet, Christian Rasmussen niet - dan kom je bij Konadu uit. Hij (Francesco Farioli, red.) heeft hem opgesteld en uiteindelijk betaalde het zich wel uit, want hij was bij beide goals betrokken."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een andere trainer uit de Eredivisie kruipt heel even in de huid van Francesco Farioli: "Vijf battles to go." 🔗

👉 Ajax krijgt een open sollicitatie van een oude Champions League-held: "Ik wil trainer worden." 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗

👉 Een vertrek van Francesco Farioli naar één club wordt uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen.' 🔗

👉 De zaakwaarnemer van Brian Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen.' 🔗