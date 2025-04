Zaakwaarnemer Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen'

De zaakwaarnemer van , José Fortes Rodriguez, laat zich in een interview met de Spaanse krant Marca uit over de sportieve toekomst van zijn cliënt. Volgens de belangenbehartiger hoopt Brobbey Ajax te gaan verruilen voor een Europese grootmacht, maar Fortes Rodriguez ziet persoonlijk meer in een tussenstap bij een iets kleinere club en noemt daarvan twee voorbeelden: Sevilla en stadgenoot Real Betis.

Brobbey ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027, maar het Algemeen Dagblad schrijft vandaag (woensdag) dat de kans 'groot' is dat de Amsterdammers de spits komende zomer gaan verkopen. Dat heeft alles te maken met het hoge basissalaris in Brobbey's huidige contract, bovendien wil technisch directeur Alex Kroes voorkomen dat Ajax' onderhandelingspositie wordt verzwakt doordat het contract van de speler straks minder dan twee jaar doorloopt en er dus een lagere transfersom kan worden gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Henk ten Cate heeft medelijden met speler van Ajax: 'Ik vind het zielig'

Fortes Rodriguez legt uit dat hij in het vak van zaakwaarnemer is gerold door zijn eigen vroegere agent, wijlen Mino Raiola. De oud-voetballer van AZ probeert zijn cliënten op dezelfde manier bij te staan zoals Raiola dat deed bij spelers als Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Erling Haaland. "Geld interesseert mij niet", bezweert Fortes Rodriguez. "Ik wil voor mijn spelers zorgen, dat ze minuten maken bij hun clubs en dat ze zich als voetballer én als mens ontwikkelen. Ik ben meer hun vader dan hun zaakwaarnemer."

LEES OOK: Koerswijziging Ajax werpt vruchten af: 'Beuker en Kroes krijgen stuurloos schip weer aan het varen'

In het geval van Brobbey zit een vervolgstap er dus aan te komen. "Hij denkt constant aan zijn ontwikkeling", vertelt Fortes Rodriguez. "Hij wil nu het liefst naar een Europese grootmacht verkassen, maar ik probeer hem juist gerust te stellen. Hij moet het stap voor stap doen. Ik zou hem graag in Spanje zien spelen, hij zou het geweldig doen bij clubs als Sevilla of Real Betis", aldus de zaakwaarnemer.

Brobbey verliet Ajax al eenmaal eerder, in de zomer van 2021 vertrok hij transfervrij naar RB Leipzig. Zijn Duitse avontuur werd echter geen succes, reeds een half jaar later keerde hij op huurbasis terug in Amsterdam, om aan het einde van het seizoen voor ruim zestien miljoen euro definitief terug te keren op het oude nest. Dit seizoen verloopt vooralsnog moeizaam voor Brobbey, die in 39 officiële wedstrijden voor Ajax slechts zeven keer doel trof.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗