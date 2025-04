Transfer-alarm bij Ajax: 'Doorbraak onder Farioli leidt tot toptransfer'

Ajax-aanvaller mag zich verheugen op de belangstelling van Napoli, zo weet journalist Orazio Accomando. Eerder werd Napoli al in verband gebracht met Noa Lang (PSV) en Igor Paixão (Feyenoord), maar nu is Godts dus ook op de radar verschenen. Daarnaast zou de nummer twee van de Serie A belangstelling hebben voor Sam Beukema.

“Voor de verdediging is er sterke interesse in Sam Beukema van Bologna. Op de flanken worden Mika Godts van Ajax en Konstantinos Karetsas van KRC Genk in de gaten gehouden", zo schrijft freelance journalist Accomando op X. Beukema werd al vaker in verband gebracht met een toptransfer en mag nu dus ook Napoli aan het rijtje van potentiële bestemmingen toevoegen.

Godts werd door Ajax twee jaar geleden overgenomen van Genk, dat destijds één miljoen euro ontving. De Belg debuteerde al vrij snel daarna in de hoofdmacht, maar brak dit seizoen definitief door onder trainer Francesco Farioli. Godts was in competitieverband al goed vier doelpunten en drie assists in 21 duels. In Europees verband droeg hij met vier treffers en vier assists in zestien duels ook zijn steentje bij.

Ook spelers PSV en Feyenoord in beeld

De opmars van Godts heeft mede te maken met de uittocht van Carlos Forbs en Steven Bergwijn afgelopen. Iets wat voor ongenoegen leidde bij Farioli, daar de Italiaan alleen nog maar Godts tot zijn beschikking had voor de linksbuitenpositie. Afgelopen winter kwam daar Oliver Edvardsen bij en na dit seizoen keert Forbs ook weer terug, maar mogelijk neemt Ajax afscheid van Godts.

Het is niet bekend in hoeverre Ajax openstaat voor een vertrek van de jonge vleugelspits, die nog tot medio 2029 vastligt en een Estimated Transfer Value (ETV) van veertien miljoen euro vertegenwoordigt. Napoli had in januari nog belangstelling voor PSV-aanvaller Lang en vorige maand viel de naam van Paixão (Feyenoord).

Mercato #Napoli: in difesa forte interesse per #Beukema del Bologna. Sulle fasce si stanno monitorando i profili di #Godts dell’Ajax e #Karetsas del Genk. — Orazio Accomando (@OAccomando91) April 5, 2025

