PSV krijgt flink bod, maar laat 'te belangrijke speler' niet gaan, die vrede heeft met de situatie

mag deze winter niet vertrekken bij PSV. Dat weet Rik Elfrink van Het Eindhovens Dagblad te melden. De buitenspeler van de Eindhovenaren wordt door de clubleiding als 'te belangrijk' beschouwd.

PSV ontving al twee aanbiedingen van Napoli voor Lang, waarbij de laatste meer dan dertig miljoen euro bedroeg. De linksbuiten was graag naar Napels vertrokken, maar heeft vrede met de situatie. Hij zet zich de komende tijd weer volledig in voor het restant van het seizoen 2024/25.

Lang kwam in 2023 over van Club Brugge, nadat hij eerder al voor FC Twente en Ajax had gespeeld. In zijn eerste seizoen in Eindhoven scoorde hij vier keer en gaf hij twee assists in bijna 600 Eredivisie-minuten. In januari 2024 raakte hij echter geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor Lang acht maanden moest toekijken. Dit seizoen staat de teller op vier doelpunten en zeven assists in elf Eredivisie-wedstrijden.

LEES OOK: René van der Gijp vindt topclubs Eredivisie slecht beleid voeren rondom Hancko, Lang en Brobbey

Door zijn rendement dit seizoen wil PSV hem dus behouden. Op meerdere momenten was hij belangrijk voor het elftal van Peter Bosz: bijvoorbeeld door in Parijs te scoren tegen PSG. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. Ook maakte hij een achterstand ongedaan in het duel met FC Twente (6-1), uiteindelijk scoorde hij een keer en gaf hij twee assists in dat duel. Ook eind december, thuis tegen Feyenoord, stond Lang op. Hij scoorde en gaf een assist in een 3-0 overwinning.

