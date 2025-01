René van der Gijp vindt topclubs Eredivisie slecht beleid voeren rondom Hancko, Lang en Brobbey

René van der Gijp snapt niet waarom Ajax, Feyenoord en PSV spelers waar flinke bedragen voor worden geboden niet laten gaan. Hij noemt onder andere Dávid Hancko, Noa Lang en Brian Brobbey, waar de Nederlandse topclubs volgens de transfergeruchten flink aan kunnen verdienen. Toch zijn deze spelers niet vertrokken.

Van der Gijp krijgt bij Vandaag Inside een vraag over de geruchten rond Noa Lang en Napoli. De analist stelt vervolgens: "Het is maar goed dat ik geen technisch directeur ben, want ze waren er allemaal al geweest. Hancko had had al bij Juventus gezeten, Noa Lang bij Napoli, Brobbey zat al bij West Ham. Ik hoor bedragen langskomen: 35 miljoen voor Noa Lang... Waar wacht je op, op 70 miljoen? Doe nou niet zo raar, man."

Johan Derksen sluit zich aan bij zijn collega en refereert naar het mindere imago van de PSV-aanvaller. "Je moet toch je handen dichtknijpen als je dat lastige jochie kwijt bent voor een goede prijs." Gijp onderstreept nog eens het genoemde transferbedrag. 35 miljoen, hij is bijna acht maanden geblesseerd geweest. " Ook de spits van Ajax wordt nog extra belicht. "En Brobbey, één doelpunt, 35 miljoen. En Ajax twijfelt." Job Knoester laat zich eveneens uit over de weinig scorende spits. "Die zou je bijna gratis weggeven."

Van der Gijp zou alle genoemde spelers zelf naar hun toekomstige clubs brengen. "Als ik Napoli aan de lijn zou hebben, zou ik zeggen: 'Ik breng ze allemaal wel, ik rij wel langs.'" Ook de soap van de dag, die rond Ajax-aanvoerder Jordan Henderson, komt nog even kort ter sprake. De middenvelder zou graag naar Monaco willen en bij de clubleiding hebben gedreigd, maar Ajax wil niets weten van een vertrek. "En Henderson naar Monaco: laat gaan. Ik zag hem net weer spelen, waar maak je je druk om."

