Feyenoord pareert kritiek: 'Prijzen zijn vergelijkbaar met PSV'

Feyenoord weerspreekt de kritiek op het feit dat de goedkoopste seizoenkaart duurder is dan bij Ajax en PSV. Commercieel directeur Ruud van van der Knaap verdedigt de prijsverhoging van 3,3 procent en stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met de Eindhovenaren.

Het verlengen van de seizoenkaart is bij Feyenoord altijd een groot succes, want jaarlijks verlengen vrijwel alle seizoenkaarthouders, van de in totaal 33.000, hun kaart. "En daar zijn we ook heel blij mee, dat betekent dat heel veel mensen enorm betrokken zijn bij hun club. Het verlengingspercentage ligt op 99,5 procent, dat zegt wel wat", aldus Van der Knaap tegenover het Algemeen Dagblad.

LEES OOK: 'Milambo geland in Engeland, transfer aanstaande'

Artikel gaat verder onder video

Wel wil Feyenoord ook andere mensen een kans geven om een wedstrijd te bezoeken. "Dat meer mensen de unieke sfeer in de Kuip kunnen beleven, want dat zijn de supporters van de toekomst", vervolgt de commercieel directeur, die ook verklaart hoe hij dit wil bewerkstelligen. "We willen het aantal no shows terugdringen; het aantal seizoenkaarthouders dat niet komt en hun kaart ook niet doorgeeft aan iemand anders of beschikbaar stelt via Ticket Exchange. Bij topwedstrijden is dit percentage 2 à 3 procent. Maar soms is het wel 20 procent. Zonde.’’

LEES OOK: 'Feyenoord wil Ghanese verdediger ophalen, bod in de maak'

Daarnaast voert de Rotterdamse club nog een belangrijke wijziging door: de fysieke seizoenkaart verdwijnt. "In plaats daarvan kunnen ze gebruik maken van een toegangsbewijs in de Feyenoord App. "Er was sprake van een verwarrende situatie: mensen konden gebruik maken van hun kaart of een QR-code. Dat werkte misbruik in de hand, er circuleerden soms wel meerdere screenshots van een code. Met één digitaal systeem weten we ook beter wie er precies het stadion bezoekt", stelt Van der Knaap.

Prijs seizoenkaart Feyenoord 'vergelijkbaar' met PSV

De prijs van een seizoenkaart bij Feyenoord gaat met 3,3 procent omhoog. Het AD wijst Van der Knaap erop dat de goedkoopste seizoenkaart bij Ajax afgelopen seizoen bijna honderd euro goedkoper was dan bij Feyenoord. "Het zou kunnen dat er bij Ajax een lagere instapprijs is voor een seizoenkaart", noemt Van der Knaap een mogelijke oorzaak. "Maar ik kan me niet voorstellen dat dat om grote aantallen gaat. De prijzen bij PSV zijn vergelijkbaar met die van ons.''

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗