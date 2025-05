'Feyenoord wil Ghanese verdediger ophalen, bod in de maak'

Feyenoord zou in de markt zijn voor , meldt de Schotse krant The Daily Record. De Ghanese verdediger speelt voor Rode Ster Belgrado en zou al meerdere grote Europese clubs achter zich aan hebben.

Annan is 22 jaar en is de linksback van Rode Ster Belgrado, ook wel Crvena Zvezda. De Ghanees speelde in de jeugd van Bologna en maakte er zelfs zijn debuut. Het kwam tot slechts één wedstrijden in de Serie A, voor een overstap naar Imolese in de Serie C volgde.

De Servische club Novi Pazar pikte Annan op in 2023 en na een jaar had Rode Ster genoeg gezien. De oud-winnaar van de Europa Cup-1 leende de back eerst een half seizoen uit aan OFK Belgrado, voordat de jongeling aansloot bij de selectie. Sinds het afgelopen halfjaar speelt Annan veel voor het elftal waarmee hij kampioen is geworden.

Annan is inmiddels international voor Ghana en staat in de belangstelling van Feyenoord en Glasgow Rangers, aldus The Daily Record. Feyenoord zou scouts hebben gestuurd naar Servië, om Annan drie wedstrijden op rij te bekijken. Bovendien zou een bod in de maak zijn. Volgens de krant ligt de waarde van de Ghanees rond een kleine 2,5 miljoen euro.

