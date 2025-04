Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans

voelt zich schuldig over zijn blessureproblematiek dit seizoen. De middenvelder van Feyenoord miste twaalf officiële wedstrijden vanwege twee verschillende blessures. Hwang zegt zelfs ‘sorry’ voor zijn afwezigheid en denkt dat hij te veel van zichzelf heeft geëist.

Zijn eerste blessure hield hem aan de kant tussen 22 december en 22 januari, een periode waarin Feyenoord uitkwam tegen onder meer PSV (3-0 nederlaag) en Bayern München (3-0 zege). Daarna stond hij langs de lijn vanaf 12 februari tot 11 maart, waardoor hij onder meer alle Champions League-wedstrijden tegen AC Milan en Internazionale miste.

“Als ik daar op terugkijk, vond ik het echt jammer voor de club en de supporters dat ik niet veel wedstrijden kon spelen”, vertelt hij nu aan Feyenoord TV. “Ik heb te veel wedstrijden gemist. Als ik dat nu vergelijk met mijn vorige seizoenen bij andere clubs, was dat de reden waarom ik mezelf pushte om weer terug te komen.”

“Ik denk dat ik daarom nog een andere blessure opliep”, zegt Hwang terugkijkend. “Ik heb dus veel geleerd van het verleden. Dus ik hoop dat ik deze fouten niet meer zal maken.” Hwang spreekt de wens uit om dit seizoen alle resterende wedstrijden te spelen. “Ik wil graag sorry zeggen en bedankt voor het wachten tot mijn rentree. Ik probeer op de beste manier te presteren voor mijn team om de laatste vijf wedstrijden winnend af te sluiten.”

LEES OOK: Hwang (28) onthult waar hij wil afsluiten en het is niet Feyenoord

Hwang: 'Dan halen we de Champions League'

Ondanks zijn blessures is Hwang vanaf zijn komst al in de armen gesloten door het publiek. Dat doet hem veel. “Ik ben ze echt heel dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun en liefde. Ik had met ze te doen, want ik kon niet laten zien wat ze verdienden te zien van mij als speler. Hopelijk kan ik ze terugbetalen in de komende wedstrijden”, zegt de Zuid-Koreaan. “We willen de laatste vijf wedstrijden winnen, wat zou betekenen dat we tien wedstrijden op rij zouden winnen. Dat is in geen enkel land makkelijk. Maar als dat lukt, denk ik dat we ons plaatsen voor de Champions League.”

