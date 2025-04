Kraay ziet opvallende ontwikkeling bij Van Persie: 'Jij gelooft me niet, maar...'

Hans Kraay junior ziet dat Robin van Persie zich steeds meer ontwikkelt tot een 'echte' trainer. In zijn column voor Voetbal International stelt de oud-voetballer en ESPN-verslaggever dat de coach van Feyenoord heeft 'geleerd heeft van zijn periode bij sc Heerenveen'. Als voorbeeld haalt Kraay de 'lelijke' overwinning aan die Feyenoord afgelopen zaterdag boekte bij AZ (0-1).

Van Persie beleefde dit seizoen bij Heerenveen zijn vuurdoop als hoofdtrainer in het betaald voetbal en deed dat met wisselend succes. De oud-international bleek heilig overtuigd van zijn visie op het spelletje, ook als die bijvoorbeeld een recordnederlaag in Alkmaar (9-1) opleverde. Het weerhield Feyenoord er echter niet van om het clubicoon na het ontslag van Brian Priske terug te halen naar De Kuip. Met Van Persie aan het roer staat Feyenoord zes wedstrijden voor het einde van de competitie op de felbegeerde derde plaats, die aan het eind van de rit recht geeft op een plek in de voorrondes van de Champions League.

Kraay merkt op dat Van Persie sinds zijn rentree in Rotterdam-Zuid voor een goede sfeer heeft gezorgd in zijn selectie: "Robin is een vrolijke trainer, altijd positief gestemd." Bovendien lijkt hij inmiddels wat pragmatischer om te gaan met zijn voetbalvisie: "Net zoals Peter Bosz en Arne Slot streeft hij naar super aanvallend voetbal, maar – en dat viel me op na AZ-Feyenoord – Van Persie begint nu zelfs op een trainer te lijken!", stelt Kraay. "Ik merkte na die wedstrijd dat Robin heel stiekem heel lelijk winnen toch ook wel prettig vindt." Kraay zag Van Persie onder meer 'genieten' van het beslissende eigen doelpunt van Zico Buurmeester, maar ook van de verdedigende acties van Dávid Hancko en de manier waarop Gernot Trauner en Quilindschy Hartman in de slotfase ballen blindelings wegschoten om de overwinning over de streep te trekken.

Dat Feyenoord onder Van Persie dus ook 'lelijk' kan winnen, is in de ogen van Kraay een duidelijk teken dat Van Persie zich aan het ontwikkelen is. "Deze 1-0 voelde net zo lekker als een 8-7, hoor, geloof mij nou. Ik heb de indruk gekregen dat Van Persie geleerd heeft van zijn periode bij SC Heerenveen. Het liefst wint-ie met mooi voetbal, liefst ook nog eens met een verzorgde opbouw erbij en frivool aanvalsspel voorin, zoals lukte uit tegen FC Twente. Jij gelooft me niet, maar ik weet dat Robin die stiekeme en lelijke 0-1 bij AZ zaterdagavond heel erg lekker vond", aldus Kraay.

