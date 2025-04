'Afleidingsmanoeuvre van Robin van Persie is leuk geprobeerd, maar niet steekhoudend'

Valentijn Driessen is niet te spreken over de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam op bezoek bij AZ (0-1). De ploeg van trainer Robin van Persie won nipt in Alkmaar en loste daarbij geen enkel schot op doel. De overwinning kwam tot stond door een eigen treffer van AZ-middenvelder Zico Buurmeester.

Driessen constateert dat Van Persie afgelopen zaterdag op bezoek bij AZ 'de boel dichttimmerde' en dat Feyenoord in de opbouw geen enkel risico's nam. "De Feyenoord-verdedigers hoorden de ballen veelal langs hun oren suizen en de middenvelders kregen een stijve nek van de projectielen hoog boven hun hoofd. Na afloop zei Van Persie dat je tot kansen kunt komen door om de tegenstander heen te spelen, er doorheen te spelen of er overheen te spelen. Bij balbezit vlogen de ballen er voornamelijk overheen", aldus Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens de chef voetbal van de grootste krant van Nederland hing Van Persie een dergelijke filosofie bij sc Heerenveen niet aan. "Aanvankelijk leek hij bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven in De Kuip zijn ideologische veren nog lang niet afgeschud te hebben. Een dag voor de strijd in Alkmaar vertelde Van Persie zelfs nog liever met 5-4 te winnen dan met 1-0", vervolgt Driessen. "Van die intentie viel tegen AZ weinig tot niets te ontdekken en het statement ’verdedigen is de basis van onze manier van spelen’ na afloop van de hoofdcoach onderstreepte dat zijn voetbalfilosofie niet in steen is gebeiteld."

"In zeven maanden Eredivisie is de pragmaticus in Van Persie tot leven gewekt als de punten gewonnen moeten worden", concludeert Driessen. "Zijn afleidingsmanoeuvre dat AZ hem met Feyenoord dwong om mee te gaan in het vechtvoetbal waarbij het in eerste instantie ging om verdedigen, was leuk geprobeerd, maar niet steekhoudend."

In de ogen van Driessen toonde Feyenoord zich 'van zijn armoedigste kant' sinds Van Persie de opvolger werd van Brian Priske in De Kuip. "Uiteindelijk heiligt het doel ook de middelen voor Van Persie. In de jacht op drie punten en eventueel nog een tweede plaats in de Eredivisie wordt ideologie ondergeschikt gemaakt aan realisme. Een klassering, die recht geeft op directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League en een gegarandeerde inkomstenstroom van zo’n 50 miljoen euro staat de Feyenoord-trainer Van Persie niet toe om te experimenteren met een risicovollere ultra-offensieve speelstijl zoals hij als trainer van Heerenveen wel deed. Voor Van Persie is zijn voetbalfilosofie het uitgangspunt, maar niet langer de heilige graal", besluit Driessen.

