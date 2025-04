Hans Kraay junior: 'Hoeveel heb jij gekost? Bizar koopje!'

is in korte tijd een belangrijke pion geworden bij Feyenoord. De winteraanwinst krijgt na de 0-1 zege op AZ de nodige complimenten van Kenneth Perez, Karim El Ahmadi, Hans Kraay junior én zijn trainer Robin van Persie.

Moder kwam in januari over van Brighton & Hove Albion. Feyenoord betaalde naar verluidt circa anderhalf miljoen euro voor de Pools international, die een contract tot medio 2028 ondertekende.

"Moder: is dat een buitenkansje geweest van Feyenoord die zich bijna geruisloos heeft ontwikkeld tot een onmisbare speler?”, wil presentator Toine van Peperstraten weten. Vervolgens noemt Karim El Ahmadi hem een ‘goede speler’. “Volgens mij was het echt een speler die ritme nodig had. Je ziet dat het echt een goede middenvelder is. Ik denk dat hij nog beter gaat spelen als Hwang en Timber er weer bij zijn.”

Kenneth Perez vult aan: “Het is toch een geweldige transfer voor allebei de partijen? In de Premier League hebben ze helemaal geen geduld om op hem te wachten, dus kom je lekker hier spelen.”

Hans Kraay junior zegt tijdens het interview met Moder dat het lijkt alsof hij al drie of vier jaar bij Feyenoord speelt. “Hoe komt het dat je je zo snel thuis voelt?” Moder legt uit: “Het komt door het team, mijn teamgenoten en de staf. Zij zorgen ervoor dat ik me thuis voel hier. Op het veld is het ook makkelijker als je zulke goede spelers om je heen hebt. Dan kun je jezelf ook beter laten zien.”

Kraay vraagt daarna: “Ben jij een koopje? Wat heeft Feyenoord voor je betaald? Een miljoen pond?” Moder lacht: “Wat kan ik daarover zeggen? Dat was de prijs, dat is het.” Kraay noemt het een ‘bizar koopje’. “Ja, misschien”, lacht Moder. “Ik ben gewoon blij dat ik voor Feyenoord speel. We strijden om de tweede plek in de competitie. Er komen nog veel belangrijke wedstrijden aan.

Van Persie noemt Moder ‘zó belangrijk in onze manier van spelen’. “Verdedigend staat hij zijn mannetje; in balbezit heeft hij lef. Hij wil de bal hebben en is heel goed aan de bal. Hij ziet ook heel goed waar de ruimte ligt en waar die gaat ontstaan. Hij is ook superfit. Hij speelt alles. Iedere wedstrijd heb ik het gevoel: als ik hem even rust kan geven, zou dat heel fijn zijn. Hij stopt heel veel in iedere wedstrijd en trainer. Het is echt een geweldenaar.”

