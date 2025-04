Rode kaart gemist bij AZ - Feyenoord? 'Best wel een gekke overtreding'

kwam goed weg in de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (0-1), denkt Kenneth Perez. De middenvelder van Feyenoord kreeg een gele kaart van arbiter Jeroen Manschot na een forse overtreding op in de 79ste minuut.

Perez licht de overtreding uit bij ESPN. “Het was best wel een behoorlijke overtreding. Als de scheids hier rood geeft, denk ik eerlijk gezegd ook niet dat het teruggedraaid wordt Het is vrij hoog”, zegt de analist. Collega Karim El Ahmadi vult aan: “Het is hoog inderdaad, boven de knie.”

Perez spreekt van ‘best wel een gekke overtreding’. Daarna gaat het over de prestaties van Zerrouki in het algemeen bij Feyenoord. Presentator Toine van Peperstraten vraagt zich af of de middenvelder inmiddels ‘is afgeschreven’. Dat lijkt wat voorbarig, want Zerrouki viel in de laatste twee wedstrijden in, nadat hij ruim twee maanden aan de kant stond met blessureleed.

“Hij heeft het natuurlijk totaal niet laten zien bij Feyenoord”, stelt Perez. “Hij kwam met hele hoge verwachtingen binnen. Hij moest en zou komen; Feyenoord heeft er best behoorlijk voor betaald. Het is niet geworden wat Feyenoord en hijzelf ervan gehoopt hadden.”

El Ahmadi ziet dat Feyenoord ‘behoorlijk wat middenvelders’ heeft voor de positie van Zerrouki, als iedereen fit is. Perez antwoordt: “De beste blijven Hwang en Timber. Verder moet je kijken wie in vorm is.”

Vind jij dat Ramiz Zerrouki rood had moeten krijgen voor zijn overtreding op Mexx Meerdink? Laden... 47% Ja, het was een rode kaart waard 44.9% Nee, geel was voldoende 8.1% Ik weet het niet 396 stemmen

