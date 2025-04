Van Persie slaat handen voor het hoofd, Feyenoord tweet één emoji

Robin van Persie kon niet geloven dat een doelpunt van Feyenoord zaterdag werd afgekeurd in de wedstrijd tegen AZ. dacht de 0-2 te maken, maar door dat doelpunt ging een streep.

Carranza zette Bruno Martins Indi opzij met een licht duwtje en verschalkte daarna keeper Jeroen Zoet. Ondanks protest van AZ zag arbiter Jeroen Manschot aanvankelijk geen reden om de treffer af te keuren. Zijn videoscheidsrechter Ingmar Oostrom riep hem echter naar de kant om de beelden te bekijken.

Manschot besloot uiteindelijk om het doelpunt af te keuren in de 83ste minuut, tot groot ongeloof van Feyenoord. Carranza maakte een wegwerpgebaar en Van Persie sloeg de handen voor het gezicht. Feyenoord tweette vervolgens een ‘facepalm’-emoji, om de gezichtsuitdrukking van Van Persie uit te beelden.

Eerder in de tweede helft was ook al een doelpunt van Anis Hadj Moussa afgekeurd, omdat Ayase Ueda buitenspel stond in de opbouw. De afgekeurde treffers deerden Feyenoord niet, want de ploeg van Van Persie trok een 0-1 zege over de streep.

🤦‍♂️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 5, 2025

