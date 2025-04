Feyenoord schakelt AZ uit in strijd om derde plaats

Feyenoord heeft uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie door de lastige uitwedstrijd bij AZ te winnen met 0-1. Door een eigen treffer van Zico Buurmeester werden de Rotterdammers in het zadel geholpen. AZ was niet bij machte om Feyenoord pijn te doen in de aanval. Robin van Persie zag nog twee treffers van zijn ploeg in de tweede helft afgekeurd worden. Door de overwinning zet Feyenoord de druk op PSV in de strijd om de tweede plaats.

AZ ontving Feyenoord op een mooie zaterdagmiddag voor een belangrijke wedstrijd in de strijd om Europees voetbal. De felbegeerde derde plaats wordt momenteel door Feyenoord bezet, maar AZ is een van de ploegen die de strijd om die plek nog niet hebben opgegeven. AZ is de kluts de afgelopen weken volledig kwijt en wist al vier wedstrijden niet meer te winnen. Ook niet in de doordeweekse inhaalwedstrijd thuis tegen RKC. Feyenoord speelde ook een inhaalduel en wist deze wel te winnen van FC Groningen. Feyenoord is bezig aan een sterke reeks en heeft inmiddels nummer twee PSV weer in het vizier.

LEES OOK: Feyenoord-fans zorgen voor zeer opvallend beeld tegen AZ

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft was er niet eentje om over naar huis te schrijven. Kansen waren schaars en met name AZ was erg slordig in balbezit. Troy Parrott kreeg na een slippertje van Gernot Trauner een schietkans, maar hij stuitte op Timon Wellenreuther. In het vervolg van de wedstijd was het vooral AZ dat Feyenoord mogelijkheden bood door knullig balverlies. Zo werden fouten van Jeroen Zoet en Wouter Goes niet afgestraft door Feyenoord. Toch kwamen de Rotterdammers op voorsprong door gestuntel achterin bij AZ. Zico Buurmeester verspeelde de bal kinderlijk eenvoudig waarna hij ook nog eens zelf een voorzet van Igor Paixao verlengde met het hoofd en de bal in eigen doel zag belanden. De bal leek houdbaar voor Jeroen Zoet, maar de vervanger van de geblesseerde Rome-Jayden Owusu-Oduro ging te laat naar de hoek.

LEES OOK: Speler van AZ beleeft tegen Feyenoord de 10 allerslechtste seconden uit zijn loopbaan

AZ probeerde Feyenoord in de tweede helft meer onder druk te zetten door onder andere het inbrengen van Ruben van Bommel en Kees Smit. Dit leverde een grote kans op voor de thuisploeg. Parrott schoot de bal via het lijf van Wellenreuther onder hem door, maar de bal was door het contact net genoeg afgeremd zodat de doelman de bal nog voor de lijn kon keren. In de tegenstoot leek de ploeg van Robin van Persie de marge te verdubbelen via Anis Hadj Moussa. Echter had Ayase Ueda in de aanloop naar de treffer een teenlengte buitenspel gestaan en dus ging het feest niet door. Tien minuten voor tijd kon er opnieuw een streep door een Feyenoord-treffer. Julian Carranza zette Bruno Martins Indi met een klein duwtje aan de kant en schoot de bal vervolgens door de benen van Zoet. De videoscheidsrechter vond dat het duwtje niet door de beugel kon en riep scheidsrechter Jeroen Manschot naar het scherm om de goal af te keuren.

LEES OOK: Van Persie slaat handen voor het hoofd, Feyenoord tweet één emoji

Uiteindelijk wist Feyenoord de wedstrijd wel uit te spelen en won het van AZ. Opvallend detail is dat Feyenoord gedurende de wedstrijd geen enkel schot op doel wist te noteren, maar het wint alsnog door een eigen treffer.

Door de overwinning is het verschil tussen PSV en Feyenoord nog maar twee punten, al komt PSV later vanavond nog in actie tegen FC Groningen. AZ kan de derde plaats wel uit het hoofd zetten en zelfs de vierde plaats wordt een lastig verhaal. Maar de ploeg van Maarten Martens krijgt een unieke kans om het seizoen glans te geven. Over twee weken staat de bekerfinale met Go Ahead Eagles op het programma.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Robin van Persie geeft hoog op van de kwaliteiten van Ayase Ueda. En ... van zijn billen. 🔗

👉 Valentijn Driessen is niet verrast dat Feyenoord, Ajax en PSV deze trainer links lieten liggen. 🔗

👉 Brian Priske, die in februari werd ontslagen bij Feyenoord, is plots veelbesproken in Tsjechië. 🔗

👉 Dávid Hancko is onder de indruk geraakt van een tegenstander. "In de rust zei ik: kunnen wij hem niet kopen?" 🔗

👉 De Telegraaf meldt alvast de eerste twee 'transfers' bij Feyenoord. En de krant weet wat er gebeurt als Igor Paixão wordt verkocht. 🔗