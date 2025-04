Speler van AZ beleeft tegen Feyenoord de 10 allerslechtste seconden uit zijn loopbaan

Twee grote fouten van hielpen Feyenoord zaterdagmiddag aan een voorsprong tegen AZ. De 22-jarige middenvelder gaf eerst de bal weg en kopte daarna raak in eigen doel.

Buurmeester stond in het eigen strafschopgebied toen hij een terugspeelbal ontving van David Møller Wolfe. In eerste instantie liet Buurmeester de bal van zijn voet springen. Daarna probeerde hij Wouter Goes aan te spelen en zijn fout te herstellen, maar Ayase Ueda onderschepte de pass.

Artikel gaat verder onder video

Via Ueda kwam de bal terecht bij Igor Paixão, die Antoni Milambo opzocht met een voorzet. Buurmeester wilde de bal wegkoppen, maar kopte achterwaarts in eigen doel. Tussen de twee fouten van Buurmeester zaten slechts tien seconden.

Commentator Michiel Teeling van ESPN noemt de dubbele fout ‘zeer ongelukkig’, maar vindt ook AZ-doelman Jeroen Zoet niet overtuigend bij diens poging de bal af te stoppen. “Misschien was hij bang om in botsing te komen met de doelpaal.”

⚽️ GOAL: Buurmeester (OG)

🇳🇱 AZ Alkmaar 0-1 Feyenoordpic.twitter.com/K0qpfYmssU — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025

