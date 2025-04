LIVE Eredivisie | Feyenoord gaat in topper op bezoek bij AZ

AZ en Feyenoord nemen het zaterdagmiddag in het AFAS Stadion tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel begint om 16.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Zowel AZ als Feyenoord zijn in een strijd verwikkeld om de Europese plekken. De ploeg van Maarten Martens liep de laatste weken echter averij op tegen NEC (3-3) en RKC Waalwijk (2-2) en moet daardoor even pas op de plaats maken in de strijd om plek drie. Die plaats is nu in handen van Feyenoord, dat midweeks deze plek overnam van FC Utrecht na een 4-1 overwinning op FC Groningen. De ploeg van trainer Robin van Persie kijkt bovendien nog met een schuin oog naar de tweede plaats, waar PSV (58 punten) met vijf punten meer staat.