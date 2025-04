Van Persie: 'Hij heeft goede billen, daar kijk ik naar'

Robin van Persie geeft hoog op van de kwaliteiten van . De trainer van Feyenoord geeft Ueda zaterdagmiddag het vertrouwen in de uitwedstrijd tegen AZ. Volgens Van Persie heeft Ueda de potentie om net zo goed te zijn als voorganger Santiago Giménez.

Ueda was niet volledig fit voor de afgelopen wedstrijd tegen FC Groningen (4-1) en moest het toen stellen met een invalbeurt. Julián Carranza was de eerste spits, maar nu heeft Ueda een basisplek. Voorafgaand aan het duel met AZ, dat om 16.30 uur begint, vraagt ESPN-journalist Hans Kraay junior: “Arne Slot heeft weleens tegen me gezegd: als Ueda in zijn ritme zit, alles speelt en traint, kan hij net zo goed worden als Giménez. Ben je het met hem eens?”

“Ik ben het volledig met Arne eens”, antwoordt Van Persie. “Ja, ik zie dat ook, als je het hebt over de voorwaarden waar een spits aan moet voldoen. Vanuit fysiek oogpunt: als je zijn bovenbenen alleen al ziet… Ik kijk naar bovenbenen ja, en ook naar billen. Als je een goed onderstel hebt, dan kun je snel zijn. Dat heeft hij allemaal. In fysieke voorwaarden scoort hij echt heel hoog. Hij kan het ook opbrengen. Verdedigend is hij heel erg belangrijk voor ons, maar ook zeker in balbezit. Als je hem zag invallen in de vorige wedstrijd… Hij hield meteen twee of drie heel belangrijke ballen vast."

LEES OOK: Valentijn Driessen: 'Hij werd genoemd bij Feyenoord, Ajax en PSV, maar ik begrijp dat die hem niet nemen'

Kraay vraagt of Feyenoord met Ueda beter kan ‘doorvoetballen’ dan met concurrent Julián Carranza. “We hebben het nu over Ayase. Die is daarin gewoon heel erg belangrijk. Binnen onze manier van spelen is het belangrijk dat de spits de ballen vasthoudt. Hij heeft de voorwaarden en ook de uitvoering.” Ueda maakte dit seizoen vijf doelpunten in veertien duels. Vorige maand blonk hij uit met twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-6).

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord.

