Clubicoon Van Hanegem spot 'Feyenoord-versterking' in Keuken Kampioen Divisie

Als het aan Willem van Hanegem ligt dan pikt Feyenoord komende zomer op bij ADO Den Haag. De Kromme is onder de indruk van de boomlange reservekeeper van de Hagenezen en ziet veel potentie in hem.

De 1,98 meter lange Wentges beschikt bij ADO Den Haag over een aflopend contract. De 23-jarige goalie liep vorig seizoen een zware knieblessure op en moet dit seizoen Kilian Nikiema voor zich dulden. Zodoende kwam Wentges dit seizoen pas tweemaal in actie voor de Keuken Kampioen Divisie-club.

Van Hanegem heeft desalniettemin alle vertrouwen in Wentges. "Dat is echt een goede keeper, maar hij heeft veel pech gehad”, aldus de oud-voetballer in de AD-podcast Willem&Wessel. “Het is een intelligente jongen en hij heeft met veel goede spelers gespeeld. Soms moet je een beetje mazzel hebben in je carrière...”

Tot dusver keepte Wentges 39 officiële wedstrijden in het shirt van ADO Den Haag, waarin hij zijn doel tienmaal schoon wist te houden. Van Hanegem denkt dat de goalie bij een vertrek van Justin Bijlow of Timon Wellenreuther een aanwinst zou zijn voor Feyenoord. "Hij heeft in heel veel goede elftallen gezeten", stelt Van Hanegem.

De drievoudig jeugdinternational kwam onder meer uit voor Jong Oranje en speelde daar samen met Oranje-internationals Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

