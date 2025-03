Paixão spreekt Van Persie tegen en hoopt op meer bij Feyenoord

Robin van Persie heeft de derde plaats als doelstelling uitgesproken voor Feyenoord. Als het aan ligt, dan zit er nog meer in het vat. De Braziliaanse vleugelflitser denkt dat de Rotterdammers nog tweede kunnen worden in de Eredivisie.

Feyenoord presteert dit seizoen wisselvallig en wordt geteisterd door vele blessures. Desondanks heeft de Rotterdamse club uitstekende papieren om derde te worden in de Eredivisie. Ondanks de wisselvalligheid en de vele blessures blijft Paixão optimistisch. "Ik laat de moed nooit zakken", legt Paixão in gesprek met de NOS uit. "Soms lukt het gewoon niet om je niveau te halen. Dat is voetbal. We hebben nog genoeg wedstrijden te gaan. Alles kan nog gebeuren."

Paixão doelt daarmee niet op het halen van de derde plaats, en daarmee voorronde van de Champions League. Het is de doelstelling die door trainer Van Persie is uitgesproken, maar de Braziliaan hoopt dat de Stadionclub er nog meer uit kan halen. "We moeten de laatste negen wedstrijden spelen alsof het finales zijn, en dan kunnen we nog tweede worden", is Paixão vastberaden.

Paixão dwong met goede spel plek in voorselectie Brazilië af

De in Macapá geboren Braziliaan maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Braziliaanse Coritiba FC naar Feyenoord. In Rotterdam speelde de Braziliaan een belangrijke rol in het kampioensjaar van Feyenoord, maar kwam hij niet boven het niveau van de Eredivisie uit. Inmiddels ligt het anders en is Paixão uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Eredivisie.

"Het gaat nu inderdaad heel snel. Ik denk dat het met mijn focus tijdens trainingen en wedstrijden te maken heeft. Ook evalueer ik mijn spel veel. Met hulp van het team en de staf heb ik in korte tijd maximale progressie geboekt", beseft Paixãie, die door zijn goede prestaties een plek in de voorselectie van Brazilië verdiende. "Ik was blij met die voorselectie, maar helaas zat ik niet in de definitieve. Als ik zo doorga, hoop ik ooit mijn land te vertegenwoordigen."

Paixão nog niet bezig met transfer

Hoewel Paixão dus niet werd opgenomen in de definitieve selectie van Brazilië, was hij enkele dagen later wel de grote uitblinker namens Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Twente. In De Grolsch Veste maakte hij drie doelpunten en gaf hij twee assists. "De eerste hattrick in mijn carrière. Een onvergetelijke dag, vooral omdat mijn familie erbij was."

Met de goede prestaties van Paixão neemt ook de belangstelling toe. De 1,68 meter lange rechtspoot heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029 en is dan ook nog niet bezig met een transfer. Ik laat het aan het bestuur van Feyenoord en mijn zaakwaarnemers om te bepalen wat het beste voor beide partijen is. Ik doe mijn best tot het einde van het seizoen hier. Als ik blijf, is dat prima. En als ik vertrek, is dat het resultaat van mijn werk hier Ik wil bij Feyenoord in elk geval iets moois achterlaten", besluit hij.

