Feyenoord sprak met Van Bronckhorst over terugkeer: 'Nooit meer wat gehoord'

Chris Woerts claimt in Vandaag Inside dat 'een grote stroming binnen Feyenoord' van mening is dat de club naast algemeen directeur Dennis te Kloese een sterke technisch directeur zou moeten aanstellen. Volgens de sportmarketeer heeft de Stadionclub daartoe zelfs een gesprek gevoerd met oud-speler en -trainer Giovanni van Bronckhorst, maar bleef het daarna oorverdovend stil richting de oud-international.

Sinds het vertrek van Frank Arnesen, die tussen 2020 en 2022 de technische portefeuille beheerde, heeft Te Kloese twee petten op bij Feyenoord. De bestuurder is zowel algemeen als technisch directeur. In oktober 2024 werd Mark Ruijl wel aangesteld als technisch manager, maar volgens Valentijn Driessen is dat een 'drogoplossing'. "Niemand weet wat die deed, die jongen. Die is dan Manager Voetbal of Topvoetbal", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

"Een grote stroming binnen Feyenoord vindt dat de functies algemeen directeur en technisch directeur gescheiden moeten worden", legt Woerts uit. "Dennis algemeen directeur en dan nog iemand anders als technisch directeur." Daartoe zou zelfs een gesprek zijn gevoerd met Van Bronckhorst (50), die als speler twee periodes uitkwam voor Feyenoord en tussen 2015 en 2019 als hoofdtrainer werkzaam was in De Kuip. "Feyenoord-verleden, keurige representatieve gozer, spreekt zijn talen", schetst Woerts de pluspunten van Van Bronckhorst. De oud-international zou na één gesprek echter 'nooit meer wat gehoord' hebben.

René van der Gijp vindt de situatie maar 'gek', Johan Derksen spreekt op zijn beurt het vermoeden uit dat Te Kloese 'alle macht bij hemzelf wil houden'. Woerts zegt nogmaals groot voorstander te zijn van het aanstellen van Van Bronckhorst: "Ik denk dat Gio een uitstekende kandidaat zou zijn om technisch directeur te zijn bij Feyenoord. Als hij belt, nemen ze allemaal de telefoon op", denkt de sportmarketeer. Derksen beaamt: "Er komt iemand binnen, bij Dennis komt er niemand binnen."

