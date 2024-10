‘Feyenoord stelt per direct nieuwe technisch manager aan en ontlast Te Kloese’

Mark Ruijl is door Feyenoord per direct aangesteld als nieuwe technisch manager, meldt 1908.nl. Het is de bedoeling dat de 39-jarige sportbestuurder, die al in 2021 in dienst kwam bij de Rotterdammers als Head of Scouting, een deel van het takenpakket van Dennis te Kloese overneemt.

Te Kloese vervulde al twee jaar lang een dubbelfunctie bij Feyenoord. Hij was bij de Rotterdammers zowel technisch directeur als algemeen directeur. Na een hectische transferzomer was Te Kloese kritisch op zijn eigen functioneren en sloot hij het niet uit dat de technische zaken (voor een deel) in handen zouden komen van een ander. “Daar ga ik zeker over nadenken”, zei de directeur begin september tegenover de NOS.

Met de aanstelling van Ruijl als technisch manager wordt Te Kloese nu dus ontlast bij de Rotterdamse topclub. De in Den Haag geboren sportbestuurder kwam in 2021 in dienst bij Feyenoord als Head of Scouting. Hij was een belangrijke spil in de hervorming van Feyenoord onder leiding van Frank Arnesen, Arne Slot en later dus Te Kloese.

Opnieuw promotie voor Ruijl

Medio 2023 maakte Ruijl promotie naar de functie van Head of Global Football. Binnen die functie was hij verantwoordelijk voor de nationale en internationale samenwerkingen van Feyenoord. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de samenwerking met FC Dordrecht. Hier geeft hij sturing aan de technische invulling en scouting van De Schapekoppen. Het is niet bekend of hij dit zal blijven doen nu hij aantreedt als technisch manager bij Feyenoord.

