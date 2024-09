Dennis te Kloese overweegt te stoppen als technisch directeur bij Feyenoord

Het is nog niet zeker of Dennis te Kloese aanblijft als technisch directeur bij Feyenoord. In gesprek met de NOS laat de directeur voor de Rotterdammers weten na te gaan denken over het feit of hij de dubbelfunctie van technisch directeur en algemeen directeur in de toekomst zal blijven bekleden.

Te Kloese heeft dus veel hooi op zijn vork, maar wil niet stellen dat hij alles doet binnen de club. “Ik zou mijn collega’s binnen de organisatie tekort doen als ik zou zeggen dat ik alles hier doe. Dat is helemaal niet zo”, erkent hij. “Heel veel grote en belangrijke portefeuilles liggen ook bij de directie. Ik vervul niet alleen twee cruciale rollen, maar het is een voetbalclub. Het draait ook om het voetbal.”

Volgens de directeur was dat bij zijn aanstelling bij Feyenoord wel anders. “Toen ik hier een aantal jaar begonnen ben zei ik: we gaan ons nu op het voetbal richten. Ik denk dat dat drie jaar later op het punt terechtgekomen is dat we een ongelooflijke stap gemaakt hebben qua omzet en waardecreatie, maar voornamelijk dat we een elftal hebben waar we op grote gedeeltes en in heel veel posities ongelooflijk trots op kunnen zijn. Dat is voor mij nu ook iets waar ik naar moet kijken. Hoe ik met de grote groei die we hebben doorgemaakt misschien nog meer ondersteund zal moeten worden.”

Te Kloese denkt na over toekomst als technisch directeur

Clubwatcher Martijn Krabbendam stelde woensdag al dat Feyenoord de dubbelfunctie van Te Kloese tegen het licht gaat houden. Zelf is de directeur kritisch op zijn eigen functioneren, waarbij hij het niet uitsluit dat de technische zaken in handen komen van een ander. “Daar ga ik zeker over nadenken”, is Te Kloese gedecideerd.

Hoe Te Kloese met zijn dubbelfunctie dan toch de boel draaiende weet te houden bij Feyenoord? “Er zijn een aantal dossiers die al een tijdje sluimeren, zoals het stadiondossier”, beseft hij. “We hebben onze interne structuur en hoe we dat op een goede manier in de functie van de club kunnen blijven organiseren. Het technische verhaal binnen een voetbalclub blijft uiteindelijk leidend en belangrijk. Onze meest belangrijke acteurs staan op het veld. Daar moet iedereen zich in schikken en ik denk daarnaartoe leven.”

Feyenoord maakt ‘steeds een stapje vooruit’ volgens Te Kloese

De directeur kijkt qua transferinkomsten in ieder geval tevreden terug op de afgelopen transferwindows. “Met de transferperiodes van de afgelopen jaren, 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025, hebben we ongelooflijke bedragen ontvangen en steeds een stapje vooruit gemaakt. We zijn van Luis Sinisterra als recordverkoop naar Orkun Kökçu als recordverkoop en dan nu naar Mats Wieffer als recordverkoop”, is Te Kloese in zijn nopjes.

Ook over de transfersom van Lutsharel Geertruida is hij meer dan tevreden. “Dan vind ik het eigenlijk ook wel bijzonder om te melden dat we Lutsharel Geertruida, een kind van de club, met nog maar tien maanden contract voor een dusdanig groot bedrag hebben kunnen verkopen. Dat zegt heel veel over de speler en de kwaliteit van de speler, maar ook over de sterkte van de organisatie en hoe wij hier terechtgekomen zijn”, besluit Te Kloese.

