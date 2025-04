Van Basten ergert zich kapot tijdens bekerfinale en krijgt bijval van Hiddink: 'Word je misselijk van'

Marco van Basten en Guus Hiddink hebben maandagavond totaal niet genoten van de sfeeracties van de supportersgroepen van AZ en Go Ahead Eagles. De meegereisde supporters uit Alkmaar staken voorafgaand aan de bekerfinale in De Kuip al vuurwerk af, de Deventenaren volgden bij de start van de tweede helft. De actie van de supporters van Go Ahead Eagles leidde echter tot een enorme rookontwikkeling in het stadion, waardoor Danny Makkelie besloot de wedstrijd enkele minuten stil te leggen.

Na een eerste helft die redelijk in evenwicht was, hoopten zowel AZ als Go Ahead Eagles na de rust snel toe te slaan. Makkelie had pas net gefloten voor de start van het tweede bedrijf, toen hij het duel alweer moest stilleggen. Achter het doel van AZ, waar de achterban van Go Ahead Eagles had plaatsgenomen, was een enorme rookontwikkeling gaande. Daardoor was het veld niet goed zichtbaar en zag Makkelie geen andere optie dan de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Het duurde zeker vijf en misschien wel tien minuten voordat de bal weer aan het rollen werd gebracht.

Hiddink heeft weliswaar genoten van de bekerfinale, maar was in het programma Rondo op Ziggo Sport totaal niet te spreken over al het vuurwerk dat werd afgestoken door beide supportersgroepen. “Ik vond het een fijne wedstrijd, een mooie wedstrijd. De eerste helft was al heel intens. Los van die rookgordijnen waar wij ons heel erg aan hebben gestoord. Daar word je toch misselijk van. Het begin van de tweede helft moest tien, twaalf minuten uitgesteld worden. Wat een onzin zeg. Maar ik vond het een mooie, intense wedstrijd. Ze waren in beide strafschopgebieden veelvuldig aanwezig”, zo klonk het namens de voormalig succestrainer van onder meer PSV, die ook bondscoach van het Nederlands elftal is geweest.

‘Supportersgroepen zijn veel te dominant en gevaarlijk’

Marco van Basten, gedurende zijn trainersloopbaan eveneens eindverantwoordelijke geweest bij de nationale ploeg, had evenals Hiddink geen goed woord over voor het vuurwerk dat tijdens de bekerfinale werd afgestoken. Van Basten kan niet begrijpen dat supporters er elke keer weer in slagen om al het vuurwerk mee naar binnen te nemen. “Daar moeten ze wat aan doen. Je moet vuurwerk niet meer toelaten in het stadion en dat mag ook niet meer toegelaten worden. Er moeten regels zijn. Het lullige is dat wij hier nu mee moeten komen, maar daar moet de KNVB een regel voor bedenken. Daar moeten de FIFA en de UEFA een regel voor bedenken. Maar ze durven het allemaal niet te zeggen, want die supportersgroepen zijn veel te dominant en gevaarlijk. Je ziet het elke wedstrijd!”, zo sprak de voormalig wereldvoetballer van het jaar zijn verbazing én frustratie uit.

Er zijn overigens wel degelijk regels van toepassing voor het afsteken van vuurwerk. Kort samengevat: het mag niet. “Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. Het is onderdeel van de ordemaatregelen en is te vinden in het Handboek veldvoetbal, hoofdstuk 1.2 artikel 09”, zo klinkt het op de website van de KNVB. Op de website van Rijksoverheid kun je lezen dat voetbalsupporters ‘in en om stadions geen vuurwerk bij zich mogen hebben en afsteken’. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt alle overtreders strafrechtelijk. Daarnaast legt de KNVB een stadionverbod op, zo klinkt het. Maar het gebeurt dus tóch. “Ze smokkelen het naar binnen. Er mogen vaak supporters eerder naar binnen en die leggen dan spandoeken neer, dan zit er ook een doosje met vuurwerk tussen”, zo zei Wytse van der Goot.

Van Basten herhaalde vervolgens dat supportersgroepen tegenwoordig ‘zo gevaarlijk’ zijn, dat ‘niemand meer stelling in durft te nemen’. “Je laat het dus maar gebeuren steeds. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, want al die wedstrijden worden verlengd en vertraagd. Daar heeft niemand wat aan”, aldus de oud-voetballer van Ajax en AC Milan. Rafael van der Vaart vindt het eveneens te gek voor woorden. “Dat kun je toch controleren? Ik vind het zo gek. We komen allemaal weleens in een stadion en dan word je gecheckt en weet ik veel allemaal wat. Zij komen binnen met dingen waarvan je denkt: hoe is het mogelijk?”

